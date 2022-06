Gennuso elimina casi 30 áreas de la estructura municipal de Bariloche

Por resolución y con las facultades otorgadas por la Carta Orgánica Municipal para “actualizar la estructura municipal”, el gobierno del intendente Gustavo Gennuso eliminó cerca de 30 áreas, divisiones, direcciones y departamentos del organigrama que motivaron la consulta del gremio Soyem que se anotició de la decisión una vez consumada la medida.

La resolución 1964/2022 fechada el 16 de junio pasado establece que se “deja sin efecto” la creación de varias estructuras dentro de la Municipalidad que datan de la década del ’80 en adelante, algunas con un claro objetivo cumplido o función obsoleta, pero también hay estructuras más actuales que generan dudas.

La secretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, Gabriela Rosemberg, dijo a RÍO NEGRO que se trata de una “revisión” de áreas que no se encuentran en funciones con las estructuras actuales y que “no estaban siendo ocupadas por ninguna persona”, por lo que se decidió “darlas de baja”.

En el listado que suma 27 áreas que ahora fueron anuladas, se encuentra el cuerpo de notificadores municipales, la oficina de reclamos institucionales, el cuerpo de inspectores del Tribunal de Faltas, las mesas de entrada de algunas delegaciones, el departamento fiscalizador de actividades culturales, la dirección de salud laboral, el departamento de hábitat social, la dirección de tierras, la dirección de recaudaciones, la división de ganado mayor y el cargo de coordinador de sanidad animal, entre otras.

La nómina de las áreas que se dejan sin efecto.

“Desde el inicio de su funcionamiento el Municipio de Bariloche fue creando áreas administrativas ya sea como respuesta a temáticas priorizadas en la agenda de los decisores, o bien porque han sido generadas desde la propia planta de empleados municipales; que, con el transcurso del tiempo, ya sea debido a cambios tecnológicos o a cambios de paradigmas en la gestión pública, muchas de esas áreas han sido reestructuradas en base a procesos o han dejado de vincularse a productos y servicios brindados por la Municipalidad”, reza en los fundamentos de la resolución que cancela las áreas.

Se indicó además que las direcciones de Despacho y de Control de Gestión realizaron una “recopilación y análisis de las estructuras”.

Brenda Morales, secretaria general de Soyem, dijo a RÍO NEGRO que el gremio tomó conocimiento “por los propios compañeros, no hubo un aviso previo al sindicato para corroborar que estos puestos realmente no existen más y que no hay personas en esas áreas”.

Cuestionó que se tome esta decisión previo al tratamiento del nuevo escalafón municipal, un proyecto del intendente que quedó frenado en el Concejo Deliberante ante las objeciones de la nueva conducción del sindicato que pidió revisar el articulado.

El Soyem, tras conocer la resolución, presentó una nota pidiendo explicaciones a la Secretaría de Planificación, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. Ahora elevará otra nota al área de Recursos Humanos para consultar “cuál es la documentación que avala la caída de estos puestos o estructuras, y saber si actualmente hay compañeros que cumplen la función”.

Morales dijo que en algunos casos se puede tratar de áreas que cambiaron de denominación y algunas que en la práctica ya no existen, pero el gremio quiere tener mayores precisiones y advirtió por la medida inconsulta.

La dirigenta aclaró que un caso diferente ocurrió con la estructura y organigrama de la escuela de Arte La Llave donde el gremio participó de las modificaciones realizadas y aprobadas tiempo atrás. Por caso, la dirección de la Escuela de Arte es una de las áreas que con esta resolución se deja sin efecto.