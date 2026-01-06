Lo que dejó el temporal: árboles caídos y anegamiento en Neuquén por pluviales tapados

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, aseguró que la ciudad logró evacuar con rapidez la tormenta de ayer, que en menos de tres horas, descargó 22 milímetros de agua provocando anegamientos que fueron temporales y la caída de árboles.



El funcionario precisó que su área no registró solicitudes de emergencia ni supo de evacuaciones durante el impacto de la inclemencia climática, aunque sí se recibieron muchos llamados al teléfono 103 por el apagón que afectó a grandes sectores poblados de la ciudad.

Según precisó, la ciudad «drenó rápido» la tormenta de corta duración, pero con mucha lluvia, con truenos, relámpagos y el cierre de fuertes vientos que fueron suficientes para doblegar árboles de vereda que tuvieron desgajos importantes de parte del follaje y algunos cayeron porque el árbol se separó de su raíz por la violencia del viento.

Así ocurrió en República de Italia al 3.600 o en Juan B Justo y Bouquet Roldán, donde el equipo de emergencias de la municipalidad logró quitar de la calle los ejemplares caídos. «Hubo algunas calles de ripio saturadas en Confluencia o en la zona de la meseta, pero eran transitables», dijo Baggio.

Agregó que los pluviales de Namuncurá y Labrín en Altos del Limay, o Tartagal y Olascoaga, en el barrio Río Grande terminaron de ser desobstruídos recién esta mañana, a pesar de que los trabajos se prolongaron durante la madrugada y parte de la mañana.

Alrededor del mediodía, los sectores que permanecían anegados en el sector pavimentado de la ciudad, tenían libre tránsito.

Baggio destacó que la zona denominada del bajo, en el sur de la ciudad, resultó de circulación rápida en áreas que antes se complicaban, como Perito Moreno o Chubut. Dijo que donde también hubo inconvenientes por anegamiento de obras, fue en los trabajos sobre la Copahue y Lanín, con permanentes intervenciones en el pavimento desde hace varios años debido a un trazado del ducto cloacal.

Recalcó que el pluvial Durán, que es un brazo canalizado del río Limay en la zona sur de la ciudad, «funcionó bárbaro porque habíamos hecho las limpiezas de todas las alcantarillas». El Durán, es el pluvial madre que recibe la descarga de lluvia de todos los cañadones en la zona oeste y noroeste de la ciudad, desde Canal V, La Sirena, Gran Neuquén norte y hasta San Lorenzo, como así también la que baja por los cañadones de la ruta 7 o avenida Alfonsín, que colecta los pluviales de Alta Barda y la zona de Albardón.

«El equipo de emergencias funcionó bien: tanto Defensa Civil como la cuadrilla de espacios verdes que se ocuparon de los problemas que causaban los árboles caídos en la vía pública. Con un camión vactor se logró trabajar también en los pluviales no funcionaron porque estaban tapados de basura, que fueron en sectores muy puntuales de la ciudad de Neuquén», concluyó Baggio.