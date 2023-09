Los megaproyectos de Carreras para el municipio de Bariloche quedarán a disposición del intendente Cortés

Durante su campaña municipal -que terminó en derrota el último domingo- la gobernadora Arabela Carreras expuso varios proyectos de envergadura que demandarían millonarias inversiones y que no irán al archivo sino que serán puestos a disposición del intendente electo, Walter Cortés.

Así lo señaló el compañero de lista de Carreras, primer concejal electo de Juntos Somos Río Negro, Pablo Ferrari, quien dijo haber mantenido contactos con Cortés este martes, con el propósito de establecer mecanismos de trabajo conjunto, que incluirá la evaluación de esas y otras propuestas.

A lo largo de la campaña Carreras nunca desdobló su condición de gobernadora con su candidatura local y llamó la atención por algunos ampulosos anuncios como la construcción de un megacentro cultural de 14.600 metros cuadrados, un estadio cubierto para 10 mil espectadores y una planta de compactación y enfardado de residuos, todos en tierras del parque industrial tecnológico Pitba.

En ningún caso se trataba de inversiones ya aseguradas, pero la gobernadora sí difundió los proyectos ejecutivos y dijo que encaminaría las gestiones ante el CFI y otros organismos para lograr los fondos. En el caso del tratamiento de la basura habló de una propuesta empresaria.

Ferrari dijo ayer que mantiene diálogo fluido con Cortés una buena relación que va “más allá de la política”. Aseguró que las propuestas de Juntos Somos Río Negro estarán a su disposición. “Será virtud de Walter o no decidir qué le puede sumar”, afirmó.

Según Ferrari, antes que los proyectos más llamativos de JSRN (los que se asentarían en el Pitba) considera viable impulsar otro que expusieron con Carreras en los días previos a la elección, destinado a crear una escuela de oficios en la actual terminal de ómnibus, cuando se estrene el nuevo edificio que está en plena construcción.

“Esa es una idea que me parece importante y tiene más que ver con el área que yo manejo”, dijo Ferrari, quien ayer reasumió como secretario de Desarrollo Humano del municipio, a la espera de integrarse al Deliberante en diciembre.

En relación con la infraestructura deportiva, Cortés también prometió crear una “villa” con ese fin, sin dar otras precisiones. El estadio que propuso Carreras serviría también para ferias y espectáculos artísticos y fue presentado como un derivado del plan de obras que recibiría Bariloche si resultaba electa sede de la expo mundial 2027.

“No fuimos atractivos”

Ferrari evaluó también el resultado electoral del último domingo y dijo que la derrota oficialista se explica por la disconformidad general y los vientos de renovación. “La gente quiere un cambio y no fuimos lo suficientemente atractivos. Claramente no sedujo la propuesta”, sostuvo, y se permitió una autocrítica: “tal vez los proyectos más grandes no eran la agenda diaria de la gente”.

Señaló que la ciudad enfrenta una situación compleja no solo por lo local sino “por el contexto nacional, en una elección que falta definirse y en el que se juegan extremos muy grandes. Es todo una incertidumbre”.

Sobre el triunfo de Cortés, con la boleta del PUL, observó que también hay una cuota de incertidumbre porque le alcanzó con apenas 13.000 votos, favorecido por la dispersión y el ausentismo, cuando en condiciones normales “esa cantidad solo alcanzaba para salir segundo o tercero”. Recordó que Gustavo Gennuso, el actual intendente, logró su reelección hace cuatro años, con 24.000 votos.

En la noche de la elección, al reconocer la derrota, Ferrari había dejado una frase capciosa cuando agradeció “a los que fueron parte de la unión, y los que no lo fueron sabrán ellos cómo duermen”.

Le aseguró a este diario que no lo dijo por Gennuso ni por el gobernador Alberto Weretilneck, quienes mantuvieron un a notoria prescindencia durante toda la campaña de Carreras. “No es por ellos, si creyera que no hubo acompañamiento de Gustavo o de Alberto, los hubiera nombrado. En la diaria estuvieron”, aseguró.