«Gracias a la FIFA»: Trump celebró la polémica decisión de suspender la sanción a Balogun en el Mundial 2026

Una polémica decisión tomó la FIFA en pleno Mundial 2026. Previo al encuentro por octavos de final ante Bélgica, se suspendió la sanción contra el delantero de Estados Unidos, Falorin Balogun, quien había sido expulsado en el último encuentro contra Bosnia. El presidente Donald Trump celebró la noticia a través de sus redes sociales.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, indicó el líder republicano luego del fallo a favor de su selección. El mensaje fue replicado por la propia cuenta oficial de la Casa Blanca.

Mundial 2026: cómo fue la expulsión de una de las figuras de Estados Unidos

Balogun había sido expulsado en 16avos de final contra Bosnia por un pisotón al defensor Tarik Muharemovic. El árbitro brasileño Raphael Claus le sacó la roja después de revisar la jugada en el VAR. Más allá de que no hubo intensión del jugador norteamericano, las autoridades determinaron que la gravedad de la entrada era motivo suficiente para ser expulsado del partido.

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!



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El delantero del Mónaco es una de las principales figuras del equipo norteamericano con tres goles, dos a Paraguay en el debut y uno ante Bosnia. Luego de su expulsión, el entrenadro argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, salió en su defensa: «Jamás tuvo intención de pisar al rival».

Aunque la suspensión de la expulsión está dentro del reglamento, el hecho de que la FIFA lo haya resuelto con el principal país organizador alimentó las sospechas. Al evitar la sanción inmediata, Balogun podrá jugar este lunes por octavos de final ante Bélgica.

La FIFA levantó su sanción bajo el artículo 27 del código disciplinario, que permite discrecionalmente suspender la ejecución de una medida disciplinaria. Según distintos medios estadounidense, la medida se oficializó luego de un llamado de Trump a Gianni Infantino.

Mientras tanto, desde la Real Federación Belga de Fútbol (RFBA) emitieron un comunicado alertando que la decisión violaba otras normas del reglamento y advirtieron que analizarán qué opciones legales para «salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes».