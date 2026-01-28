Rolando Figueroa y Mariano Gaido entregaron 10 camiones cisterna y 3 motoniveladoras en Neuquén

El acto de entrega de llaves se realizó esta mañana en el Balcón del Valle. Foto: Matías Subat.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa encabezaron este miércoles el acto de entrega de 13 nuevas maquinarias a trabajadores municipales en el Balcón del Valle.

Se trata de 10 camiones cisterna 0 km y de tres motoniveladoras que se incorporarán a los servicios que brinda la ciudad. La inversión de $3.000 millones fue con fondos neuquinos y permitirá al municipio un ahorro de $2.400 millones anuales.

«Es la inversión más importante que la ciudad ha tenido en camiones y en máquinas viales» afirmó el intendente. Explicó que el ahorro de $200 millones mensuales por la adquisición de maquinarias propias se utilizará para financiar obras públicas, como el plan Orgullo Neuquino.

«Mientras que el país mira una situación siempre de crisis, en la ciudad de Neuquén y la provincia, las cuentas ordenadas», sostuvo Gaido. Detalló también que los camiones y motoniveladoras se reasignarán a los trabajadores ya existentes.

Además, recordó que históricamente la ciudad realizaba contrataciones de estos vehículos y afirmó que la compra no es solo para los trabajadores, sino también para toda la ciudad: «Como bien lo decía el gobernador, para poder llegar a sectores rurales donde nosotros antes no teníamos la posibilidad».

«La inauguración de una inversión histórica en la ciudad de Neuquén», remarcó el intendente. Foto: Matías Subat.

Por su parte, Figueroa resaltó el crecimiento de los municipios en base a la buena administración y que «en el caso de la capital se ve eso claramente por la inversión en mejoras constantes». Agregó que el plan de asfalto municipal no deja de contemplar la realización de obras en las zonas más alejadas del centro neuquino.

«Para poder sostener y mantener los caminos como la sociedad necesita, no solo emparejándolos, sino también regándolos y llegando con el agua potable los lugares que aún no se han llegado por distintos motivos» aseguró el gobernador.

Por último, sostuvo que las maquinarias son patrimonio de todos los capitalinos y que es importante «administrar muy bien para poder demostrar que con las buenas inversiones se pueden prestar mejores servicios«.