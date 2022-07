Tragedia por el alud en Bariloche: investigarán si hubo responsabilidades del municipio

El alud en el complejo Huinid ocurrió el lunes 6 de junio. Pasó un mes y no hay imputados. Foto: Archivo

A pocas horas de cumplirse un mes de la tragedia del alud en el complejo hotelero Huinid ocurrido el 6 de junio pasado en Bariloche, que dejó el saldo de tres víctimas fatales y personas heridas, el intendente Gustavo Gennuso admitió que se investigará si hubo responsabilidades en el expediente municipal que autorizó obras en el predio.

Ese análisis que el intendente anunció, una vez que recupere la documentación entregada a la fiscalía para la investigación judicial (que no tiene plazos previstos), no solo abarcará la gestión actual sino también anteriores, debido a la sucesión de intervenciones que tuvo el expediente en los últimos años.

Por caso, la obra cuestionada en la que cedió el muro de contención y provocó el desprendimiento de toneladas de barro, piedras y ramas hacia el hotel Bustillo, había sido autorizada en 2013 para la concreción de un salón de eventos. Allí el gobierno estaba encabezado por María Eugenia Martini. Anteriormente, en 2011, durante el gobierno de Marcelo Cascón, hubo sanciones a la firma hotelera por una tala masiva para edificar el segundo hotel.

“El municipio había tomado medidas pertinentes viendo que había cuestiones que hacer, que mejorar. Está todo en manos del os peritos, estamos esperando que los peritos nos puedan decir realmente, dar un diagnóstico de lo que pasó”, dijo Gennuso en diálogo con “Digan lo que digan” en RN RADIO.

Consultado si le correspondía alguna responsabilidad al municipio, el jefe comunal dijo que debe esperar definiciones de los peritos judiciales. Acotó: “Es un expediente de muchos años, con lo cual las responsabilidades municipales, que obviamente lo tiene que asumir el gobierno de turno, se puede haber dado en cualquiera de esos períodos porque son distintas construcciones. Hay que estudiarlo paso a paso, momento a momento”, señaló.

También dijo que una vez que recupere el expediente municipal con las obras del complejo Huinid, “estudiaremos si en alguno de los pasos hubo responsabilidades municipales que no fueron bien llevadas adelante”.

Cuando ocurrió el alud, un mes atrás, Gennuso se encontraba de vacaciones y en ese contexto, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Barberis, confirmó a RÍO NEGRO que desde octubre de 2021 el municipio había frenado la obra en construcción porque se edificaba una superficie mayor a la autorizada en 2013 y con un proyecto modificado, ya que no se trataba de un salón de convenciones sino de un edificio con departamentos de alquiler turístico.

Esas expresiones de Barberis fueron consideradas por Gennuso como inoportunas y desde entonces, el intendente no profundizó en el tema, incluso no acudió la semana pasada al Concejo Deliberante para una interpelación bajo el fundamento de no contar con el expediente para responder las requisitorias de los ediles.

A nivel judicial, no se informó hasta el momento un avance en determinar responsabilidades por la tragedia, solo se conoció que se solicitó la conformación de peritos con profesionales de diversas áreas para investigar cómo y porqué ocurrió el desprendimiento.

No frenaron ninguna construcción posterior

“Intentamos que en la geografía de Bariloche no nos pasen cuestiones de este tipo, que han pasado y nos pasan otras, pero tratamos de evitarlas”, afirmó Gennuso quien remarcó que actualmente se encuentra en proceso un plan de mitigación de riesgos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En este sentido, el intendente remarcó que en la ciudad existen construcciones antiguas autorizadas a más de 900 metros de altura y en zonas complejas, que no se pueden retrotraer pero que se debe analizar cómo mitigar los eventuales riesgos.

Gennuso consideró que la tragedia del alud en Huinid es “claramente es un llamaod de atención fuerte para todos los problemas que tienen ciudades de montaña respecto a los lugares donde construir, como hacerlo, etc”.

Al ser consultado por eventuales frenos a construcciones luego de la tragedia, Gennuso dijo que no hubo detenciones de obras ya que las que están en curso tienen autorizaciones y estudios de impacto previos. “No me consta que se hayan detenido construcciones”, enfatizó.

También destacó que el municipio realizó el Plan del Oeste para la planificación de construcciones desde el kilómetro 13 hasta el Llao Llao. “Ese plan, que llevó casi 3 años, apuntaba a estas cuestiones, que no pasen estas cuestiones en un futuro en términos macro”.