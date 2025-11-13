Un hombre alcoholizado atropelló a un inspector en el centro de Neuquén y luego en la huida chocó contra un poste

Un demorado atropelló a un inspector durante los controles en Neuquén. Foto. Gentileza.

En Neuquén capital se realizaron desde el jueves por la madrugada operativos de tránsito. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio, Francisco Baggio, comunicó que como resultado de los controles hubo cuatro demorados. Uno de ellos en la zona centro atropelló a un inspector y en la huida chocó contra un poste en la zona del puente carretero. Se retuvieron más de 30 vehículos.

Escuchá a Francisco Baggio, en RN Radio

En diálogo con Panorama Informativo, Baggio dijo que hubo «resultados sorprendentes» durante los controles que se realizaron en conjunto con la Policía. Mencionó que cuatro personas fueron demoradas, tres por «resistencia al momento del operativo». Señaló que hubo disturbios y tuvo que intervenir la policía.

Un inspector fue atropellado en el centro de Neuquén

El cuarto caso fue en Avenida Argentina y Belgrano. Un hombre «intentó darse a la fuga al momento de la indicación de parar a un costado, y atropelló a un inspector de tránsito». Baggio aclaró que el trabajador municipal que fue embestido «se encuentra bien».

Relató que el hombre que atropelló «en su escapada» hacia la zona del puente carretero «chocó contra un poste». La alcoholemia dio 1,89 g/l.

Agregó que en los operativos en distintos puntos de la ciudad se retuvieron 25 motos, » la mayoría por escape libre», y además ocho autos.

Sumó que hubo 8 alcoholemias positivas, «con valores altos en algunos casos». Y añadió: «Hay que recordar que los miércoles son noches en la que habitualmente los jóvenes salen, abren los bares y boliches, y ya ha pasado varias veces que los jueves a la mañana hemos tenido accidentes graves”, expuso.

Foto. Gentileza.

El fin de semana arrancará el operativo de seguridad balnearia de Neuquén

Con la primavera y el verano, el funcionario dijo que «se incrementan los controles». Describió que se «arman diferentes turnos».

Añadió que se sumará la seguridad balnearia en la zona costera. «El sábado 15 de noviembre empieza el operativo de seguridad balnearia con la mitad del plantel de guardavidas y el 1 de diciembre con la totalidad«, anunció. Serán 163 trabajadores en total distribuidos en los cinco balnearios habilitados.