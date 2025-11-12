Jueves de verano en Neuquén y Río Negro con más de 30°C en el Alto Valle: qué pasa con el viento

Vuelve el calor este jueves en Neuquén y Río Negro. En el Alto Valle pronosticaron máximas de más de 30°C. Se espera una jornada radiante antes de la vuelta de posibles tormentas. Qué dice el pronóstico del tiempo en la cordillera y la costa atlántica.

Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 13 de noviembre en Neuquén capital y Cipolletti se espera un día soleado, con una máxima de 30°C y una leve brisa desde el sudoeste.

A la noche la temperatura bajará abruptamente a 9°C, mientras que el viento se mantendrá de casi la misma forma que durante la tarde.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores se aproxima un jueves con un sol radiante y una máxima de 31°C, con poca presencia del viento desde el sudoeste. A la noche la mínima será de 9°C.

Foto: AIC.

Qué pasa en la cordillera este jueves

En Bariloche pronosticaron un jueves parcialmente nublado y una máxima de casi 20°C, acompañado por una brisa desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 0°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, sin mucha incidencia.

Fuente: AIC.

Por su parte, en San Martín de los Andes se aguarda una jornada mayormente despejada, con una máxima de 17°C y una leve brisa desde el oeste. Por la noche se esperan heladas con una mínima de -1°C.

Fuente: AIC.

Qué pasa este jueves en Viedma

En la costa atlántica de Río Negro se espera un día parcialmente nublado, con una máxima de 26°C y una brisa desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 7°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este y las ráfagas alcanzaran los 45 km/h.

Fuente: AIC.

Emitieron alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este viernes 14 de noviembre.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente», advirtieron.

En Neuquén, las zonas afectadas son Confluencia, Picún Leufú y la zona este de Añelo y Pehuenches; por su parte, las áreas alcanzadas por la alerta en Río Negro son General Roca y el este de El Cuy.