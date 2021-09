Peláez irá contra el «populismo» de Gaido en las elecciones municipales de Neuquén

El primer candidato a concejal de la lista de la UCR, Juan Peláez, afirmó que el macrismo enfrentará en las elecciones del 24 de octubre de Neuquén al mismo adversario que en las primarias nacionales, "el populismo". "En Nación lo representa el kirchnerismo y en la municipalidad es (el intendente, Mariano) Gaido”, sostuvo.

El actual bloque de Juntos por el Cambio pondrá en juego cuatro bancas del Concejo Deliberante cuyos mandatos finalizan en diciembre. No lograron aunar criterios para ir como alianza, así es que la lista encabezada por Juan Pelaez y Denisse Stillger se repetirá en espejo como propuesta del PRO, Somos Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino y Acción Nqn en la pantalla electrónica.

Frente al análisis de otros sectores políticos respecto de que el electorado de la ciudad no tendrá el mismo acompañamiento al macrismo que tuvo el 12 de septiembre pasado, Peláez opinó lo contrario.

“Si bien son elecciones distintas, yo entiendo que sí nos acompañarán porque el populismo que representa el kirchnerismo en Nación, en la municipalidad lo detenta Gaido con proyección hegemónica de querer someter a la prensa y al Poder Judicial, que se aprovecha de las necesidades de la gente”, sostuvo.

Evaluó que el MPN en el sillón de la intendencia “aumentó desmedidamente el empleo público” y el “gasto superfluo como las macetas, la publicidad oficial obscena y bochornosa que no puede siquiera explicar de dónde salen los fondos”.

Recordó que, en pleno conflicto de Salud, el actual candidato a concejal por el MPN, Claudio Domínguez “empapeló la provincia con su candidatura en franca violación de la veda electoral”. Recordó que justitificó los carteles como supuesto candidato de la cooperativa Calf y que, cuando se enlistó como candidato de la ciudad, “otra vez violó la veda y ahora aparece en los colectivos, en las redes sociales". "¿De dónde sale todo ese dinero?”, se preguntó.

El postulante a concejal comparó que “no hay fondos para Salud, Educación y la atención de los vecinos que no tienen conexión de agua, red de gas y luz, pero sí hay para un despliegue propagandístico bochornoso”.

Peláez agregó que el proyecto del macrismo en la ciudad es para regresar al gobierno municipal. “No me mueve un interés específico por ser concejal, sí la construcción de una alternativa real para la alternancia en la ciudad y en la provincia". "Nos preocupa la concentración de poder, la falta de transparencia del gobierno de Mariano Gaido que no se pronuncia por las denuncias de corrupción de miembros de su gabinete y los sostiene, con un acto aniversario que fue convertido en una campaña política con el candidato (por Domínguez) cortando cintas de obras con las que no tiene nada que ver”, cuestionó.

El radical no dudó en reiterar que el MPN "compra voluntades políticas", como la de su correligionario Guillermo Monzani, que irá en busca de la reelección como candidato del partido Juntos por Neuquén. "Le vota todas las ordenanzas que pide Gaido, y luego se presenta como opositor constructivo como si no tuviera nada que ver con el oficialismo al que responde. Eso no tiene nada que ver con el espacio de "Pechi" Quiroga, como se vende", acusó.