Netflix plantea una gran incógnita con la función de compartir cuentas

En los últimos días, Netflix se transformó en tendencia y no fue precisamente por su contenido audiovisual o por algún estreno. Es que la plataforma de streaming comenzó a advertir sobre penalizaciones a algunos usuarios y el motivo de las sanciones es un tanto preocupante, porque abarcaría a más gente de la que uno imagina.





¿De qué estamos hablando? Básicamente, de que Netflix comenzará a penalizar a aquellos usuarios que compartan una cuenta y no convivan bajo el mismo techo. Si, así de crudo como se escucha: si no son convivientes, para Netflix no se puede compartir cuenta.

Claro está, así como se plantea este problema surgen también otras aristas. Por ejemplo, ¿cómo identifica Netflix que se trata de convivientes bajo el mismo techo? Porque hasta el momento, salvo por una cuestión de catálogo y títulos, la plataforma no se plantea el uso de geolocalización con sus usuarios. Y por transición entendemos que si quieren chequear esto deberían activar la ubicación para rastrear que los que usan una misma cuenta compartan casa…

Para entender el problema vamos a partir de la base. Netflix cuenta con tres planes de suscripción: el básico (una pantalla, series en resolución 720p); el intermedio (dos pantallas, series en 1080p); y el premium (hasta cuatro pantallas, resolución 4K). Salvo el primer caso, que permite usar una sola pantalla, en los dos planes restantes era común que los usuarios compartieran una cuenta en un grupo familiar o de amigos, de forma de reducir gastos y aprovechar la multiplicidad de pantallas.

Así las cosas, es frecuente que gente que no convive en un mismo techo comparta cuentas. Para dar un ejemplo, un grupo familiar contrata el plan premium y en una misma cuenta pueden usar hasta cuatro pantallas los distintos usuarios, y en general sucede en más de un mismo hogar: el hijo que estudia afuera, o el que convive con la pareja… hay muchos ejemplos y no hace falta irse demasiado lejos para entender por qué el alcance de esta nueva medida de Netflix es muy abarcativo.



Las cuentas compartidas ya no funcionarán de la misma forma. Ahora será necesario que las personas vivan en la misma dirección.



Ahora, ¿comenzaron ya las sanciones? En principio, no. La noticia trascendió porque muchos usuarios comenzaron a recibir notificaciones a la hora de loguearse o de reproducir contenido, donde se les consultaba si convivían en la misma casa que la persona que figuraba como dueña del plan contratado.

“Comienza a utilizar tu propio Netflix gratis desde hoy. Si no vives con el propietario de esta cuenta, tu necesitas tu propia cuenta para seguir viendo contenido. Únete gratis durante 30 días” afirma el texto que les apareció a varios usuarios, que para lograr continuar con el servicio debieron utilizar una de las opciones que el sistema ofrece, ya sea el “verificar luego” o las opciones de envío de códigos por mail o mensaje de texto.

Desde Netflix no dieron más precisiones al respecto en estos días, aunque en vista de la repercusión que esta decisión generó, no será ninguna sorpresa que la plataforma de streaming tenga que dar a conocer su postura.

Dentro de la polémica, estamos dejando de lado algo que mencionamos al comienzo de la nota: ¿qué sucederá con Netflix y el uso de la ubicación? Porque hasta el momento la plataforma no era demasiado invasiva con el uso de la geolocalización, pero podría pasar a serlo si el objetivo efectivamente es controlar que los usuarios vivan en una misma casa, y ahí si surgiría un nuevo problema. De hecho, lo que tiene que ver con el manejo de la información de usuarios y los permisos viene trayendo dolores de cabeza a varios gigantes tecnológicos en los últimos meses.



La geolocalización, que se utilizaba solo para el catálogo, ahora tendrá mayor injerencia.



De hecho, Spotify habilitó una función similar hace poco, con un plan específico para gente que convive llamado Dúo, donde como requisito pide especificar la dirección de la casa. Todo parece indicar que varias redes apuntarán hacia el mismo lugar en los próximos meses.

En principio, esta nueva función de Netflix está en período de pruebas y se limita a enviar un aviso y ofrecer varias opciones para acomodar la situación, pero está claro que una vez instalado será más contundente respecto a las posibilidades de los usuarios.

Será allí, con la restricción ya establecida, cuando realmente podremos evaluar si fue un acierto o si, como todo parece indicar, la plataforma deberá dar marcha atrás por la molestia de los usuarios, que ya se están expresando en redes sociales.