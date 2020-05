Neuquén: archivaron la causa de la caja con dólares

El caso, que tomó trascendencia pública en el final de la recta electoral provincial del año pasado, fue archivado por las inconsistencias del único testigo que tenía el proceso: Marcelo “Pocho” Casado (hijo). Fue él quien grabó un video en el que aseguraba haber encontrado, en la baulera de un exfuncionario del MPN, una caja con unos 600 mil dólares y 1.500 euros. Por entonces dijo que la filmación obedecía a una suerte de resguardo por un amenazante reclamo telefónico.

Las imágenes, filmadas en 2018, circularon por redes sociales en marzo de 2019, pero fue la por entonces concejal (CC-ARI) y actual diputada (Juntos por el Cambio), Karina Montecinos, quien llevó a la Justicia Federal un CD con la grabación, que le fue dejada en forma anónima en el buzón del local del partido al que pertenece y tiene como líder a “Lilita” Carrió.

Después de solicitar medidas, el juez Gustavo Villanueva archivó la causa y la envió a la Justicia Provincial al no encontrar elementos que configuren un delito federal. El fiscal Diego Azcárate tomó el caso y solicitó algunas actuaciones de investigación que resultaron infructuosas por lo que, a finales del año pasado, el proceso pasó a archivo definitivamente.

Según pudo conocer RÍO NEGRO el único involucrado en el caso fue Casado quien aseguró que entregó el dinero en la vía pública, en un punto que no pudo precisar y a una persona que no conocía y que no pudo identificar, en una fecha que tampoco recordaba con precisión. También declaró el encargado del edificio de la calle Roca, en la capital neuquina, donde la familia de Casado y el exfuncionario señalado, Ricardo Esquivel, intercambiaban cocheras y bauleras. Dijo que solo vio a Casado entrar y salir y que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad.

Este medio consultó a Casado cuando el tema llegó a la opinión pública. El exvendendor de autos y por entonces lombricultor para la pesca de pejerreyes, a quién sus allegados lo definieron como “un personaje”, nunca quiso hablar sobre el tema públicamente y solo aseguró que daría su versión en la justicia.

Esquivel, en su momento, reconoció el intercambio de las cocheras pero negó la existencia de cajas con dinero. Lo adjudicó a una maniobra electoral.

Fuentes del partido provincial advirtieron por entonces y en reiteradas oportunidades de la injerencia externa en la discusión electoral. Incluso desde otros partidos sugirieron la intervención de nombres y prácticas típicas de las operaciones de inteligencia.

El archivo de la causa no significa que el caso esté cerrado. Procesalmente los plazos se suspenden y ante la aparición de nueva información puede solicitarse su reapertura. Si eso no ocurre quedará por siempre flotando la duda sobre el origen del dinero o por el contrario, si los fondos nunca existieron, qué motivó a Casado a exponerse de ese modo. Los juristas ratificaron que todo lo conocido y dicho en esta historia corre por los márgenes de las tipificaciones: es decir que no se llega a configurar ningún delito pese a al impacto que el relato genera en la opinión pública.