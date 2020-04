La inédita postal de los terraplenes de arena en los ingresos a Cipolletti ilustra una escena surrealista en épocas de postmodernidad. El impacto visual es fuerte y tal vez haya sido la intención del gobierno –municipal y provincial- para que la sociedad “tome conciencia” y respete las restricciones del aislamiento social y obligatorio que se fijó a partir de la pandemia por el coronavirus.



El balance del primer día de bloqueo parcial fue “positivo” pero “es solo el comienzo”. Así lo detalló el intendente Claudio Di Tella. Por ahora la medida es flexible y tiene como finalidad reducir la circulación y tener mayor capacidad de control. Es que Cipolletti es una ciudad con muchos ingresos, alrededor de 20. Desde ayer solo hay cinco habilitados; los principales. Por Ruta 22 se pueden acceder por Pacheco (rotonda), Toschi y Estado de Israel, mientras que por Ruta 151 por Mariano Moreno y Circunvalación.



La medida en principio es por una semana, pero dependerá del contexto y el comportamiento de la población. ¿Cuál es el escenario para la semana que viene?. Son tres, levantar todos los accesos, mantener la medida o extremarla como en los casos de Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque que prohiben el ingreso a cualquier persona que no sea de dicha localidad.



“Sería la decisión más extrema y esperemos que no tengamos que tomarla. Sinceramente no me gusta tomar estas medidas y mucho menos llegar a ese extremo, pero esto es muy dinámico y evaluamos el día a día”, detalló Di Tella a Río Negro.



El jefe comunal contó que recorrió durante tres horas la localidad y que observó menos circulación de personas. Entre lunes y martes habrá un balance de los resultados de las nuevas restricciones y se evaluará con provincia para definir cómo continuar.



Además, Cipolletti dio marcha atrás con las excepciones que se habilitaron el lunes y prohibió todas las actividades comerciales que no son esenciales. La reglamentación indica que solo se puede ingresar o salir de Cipolletti de acuerdo a las excepciones que habilita el DNU que dispuso el gobierno nacional a mediados de marzo.



Para el municipio es de “vital importancia” que la población “tome conciencia” y evite circular, salvo que sea una necesidad básica. También decidió suspender la actividad de obra pública y obra privada; se cierran las cajas municipales y los centros de cobro de facturas. En forma paralela, se gestionará ante los bancos que atiendan exclusivamente para el pago de jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo.



Di Tella aseguró que hoy no está entre sus opciones extremar las medidas pero dependerá de lo que sucede de acá en adelante con la evolución del brote epidemiológico en Cipolletti.



La localidad valletana es una de las cuatro ciudades rionegrinas que fueron puestas en la categoría de “circulación comunitaria” por parte de Nación. Río Negro viene incrementando el nivel de contagio y se ubica en tercer lugar a nivel nacional (Sin contar Buenos Aires y CABA), por debajo de Córdoba y Santa Fe.



El gobierno provincial registró hasta ayer 11 casos por coronavirus, sin contar los curados, fallecidos y lo que se contagiaron en Cipolletti pero tienen domicilio en otra localidad. Además se estima que hay más de 160 personas en aislamiento según informaron agentes de Salud Pública.

“Esperamos no tener que tomar una medida tan extrema como prohibir el ingreso.Esto es día a día y tenemos que evaluar el contexto”. Cluadio Di Tella es el intendente de la ciudad de Cipolletti.

Por ahora no habrá controles al transporte público

El riguroso control que el municipio cipoleño realiza en los accesos a la ciudad todavía no contempla la inspección al sistema de transporte público de pasajeros. No se descarta que en el corto plazo se implemente, pero por el momento la medida se centraliza en los usuarios particulares y en los camiones de carga.

El titular del área de fiscalización, Cristian Blanco, detalló que los colectivos que circulan por ruta provincial 65 y por ruta 22 que tienen como destino parcial o final Cipolletti no son controlados en los ingresos a la ciudad.

“Por ahora no estamos haciendo control al transporte público. Estamos controlado el ingreso y egreso de particulares”, explicó el responsable de la cartera de Fiscalización.

La medida que se puso en vigencia ayer por ahora se focaliza en los particulares y en los camiones con mercadería que ingresan a la ciudad. “La idea es desinfectar a todos los camiones que ingresar y tomarles la temperatura a los choferes”, agregó el funcionario público.

En principio será por una semana, pero como indicó el intendente Claudio Di Tella se analiza el “día a día” para tomar decisiones. “Esto es muy dinámico y cambia todo el tiempo”, aseguró ayer a este medio tras la confirmación de las nuevas restricciones.

Si bien el acatamiento de la circulación por DNI fue buena en los primeros días, fuentes consultadas aseguran que es “imposible” controlar cada comercio de la ciudad y que en muchos lugares no piden el documento, como lo establece la resolución municipal. “La medida en principio es por una semana. Vamos hacer un análisis de cómo se comparta la sociedad”, dijo.

“El objetivo de la medida es poder controlar el ingreso a la ciudad. Estamos enfocados en los particulares y en los camiones de carga”. CristianBlanco, secretario de Fiscalización del municipio.

La circulación por DNI y patente no está sincronizada

El intendente Claudio Di Tella, reconoció que no hubo sincronización entre la disposición municipal para circular por la terminación del DNI y el acuerdo interprovincial entre Río Negro y Neuquén para restringir el cruce de los puentes de acuerdo a la terminación de la patente. Ayer se dieron algunos casos, que son los mínimos, pero generaron algunos contratiempos en la ciudad. Es que para evitar cualquier problema quien vaya de Neuquén a Cipolletti tiene que coincidir con el permiso local de circulación.

“Nosotros fijamos las salidas el viernes pasado y luego se acordó entre las provincias el permiso para circular con la terminación del DNI, está claro que debe primar el sentido común en estos casos.Si alguien viene de Neuquén por un turno médico o con un permiso para cuidar algún familiar lo lógico es que lo dejen transitar”, detalló Di Tella. Ayer hubo algunos casos en los cuales la policía impidió el ingreso a la ciudad.

La primera medida de impacto en Cipolletti, por afuera de las obligaciones que impuso el aislamiento social y obligatorio, fue dejar circular de acuerdo a la terminación del DNI. Cero y pares tiene permiso lunes, miércoles y viernes, mientras que los impares pueden salir martes, jueves y sábado.

Además, siguiendo las medidas enNeuquén, no se puede salir los domingos y se volvió a implementar el sistema de estacionamiento medido.

Hoy se volverá a reunir el Comité de Crisis de Cipolletti para evaluar la situación epidemiológica local. El Comité se reúne tres veces por semana y desde hace algunos encuentro lo hacede manera virtual para evitar contacto y circulación .

Que se puede hacer y que no

Se decidió cerrar: talleres y gomerías, suspender la obra pública y privada, las cajas municipales, centros de cobro del estilo Rapipago y las oficinas de correos privados, solo seguirá funcionando el Correo Argentino.

Almacenes de proximidad y supermercados: tendrán un horario de 9 a 18. Los delivery funcionarán hasta las 22.

Farmacias: podrán atender de la forma habitual e incorporar la modalidad del delivery.

Veterinarias: atenderán solo emergencias, la venta de alimento solo por delivery.