«No hay que subestimar rivales», dijo el intendente de Cutral Co, tras las PASO

Tras los comicios del domingo, en Cutral Co, el oficialismo a través del Frente de Todos mantuvo el triunfo a nivel local. Ante el resultado que alcanzó la fuerza política a nivel provincial y nacional, el intendente de Cutral Co, José Rioseco señaló que "ni en la política ni en la vida hay que subestimar rivales". Destacó la elección que hizo Rolando Figueroa, en el MPN y sostuvo que están con "los motores en marcha" para el 14 de noviembre.

En Cutral Co, el FdT que postulaba a Tanya Bertoldi cosechó 5.080 votos (el 22 %) y 2.153 sufragios más que lo obtenido por Mage Ferraresso -MPN- es decir un 12,77 %, y tercero quedó Rolando Figueroa, con 2.581 (11,26 % ). Pablo Cervi, de Cambia Neuquén logró 3.459 voluntades, es decir el 15 %, por encima del partido provincial.

Sin embargo, estas cifras contrastan con lo que ocurrió a nivel provincial. Al analizar el resultado, el jefe comunal cutralquense, José Rioseco, consideró que en la ciudad que gobierna el electorado "respaldó la gestión y el compromiso de la obra pública".

En esa línea indicó que los resultados llegan "si hay un trabajo detrás, aunque otros se conforman con la foto y les falta militancia". A su entender, en Cutral Co "se hace las dos cosas: la foto, pero a la vez de poder hacer crecer la ciudad, lo hacemos con el mayor esfuerzo y le agradecemos el respaldo y que lo valoren".

Cuando la lectura de los resultados los lleva a nivel provincial, el cutralquense observó dos cuestiones claras: "hay que reflexionar que ni en la política ni en la vida, hay que subestimar y algunos subestimaron rivales y no trabajaron tanto". Profundizó esa idea al señalar que una vez que se llega al recuento de votos "nos encontramos con la sorpresa". Hacia la fuerza política en la que está contenido, Rioseco dijo que faltó militancia. "Se quedaron muy cómodos en casa", refirió.

En el panorama provincial, felicitó a Rolando Figueroa porque "es el reflejo para cualquier político joven que abraza la política que los sueños no se pierde, y hay que volver a insistir que es posible. Le sucedió a él y supo aprovechar el momento".

Si bien no le causó sorpresa lo obtenido por Pablo Cervi (Cambia Neuquén), porque tuvo respaldo nacional, en cambio, le resultó llamativo lo de Carlos Eguía, de Coalición Cívica - ARI, con el 3 % en Cutral Co. "Hay un tiempo para replantear las cosas y volver a caminar las calles con los vecinos en otras localidades que creíamos que teníamos bastante gente que nos acompañaba, no basta con la foto con el ministro, hay que hacerlo de otra manera, cada uno en su lugar", dijo.

Rioseco aprovechó para felicitar a la militancia de Plaza Huincul, que "con poco se hizo un muy buen resultado".

De aquí en adelante y hasta el 14 de noviembre, Rioseco manifestó que en Cutral Co "tenemos los motores en marcha, ahora hay que hacerlos andar, sabemos cuál es nuestro piso. En las PASO no salimos a dar la batalla a pleno". Finalmente, puso un acento especial en los votos nulos de las mesas de Cutral Co. Fueron 1.759 lo que implica el 7,67 % que implica el quinto lugar, antes que el resto de las otras fuerzas políticas que compulsaron en este domingo.