Obras contrarreloj para que empiecen los jardines con sala de 4 en Neuquén

“El gobierno provincial abordó muy tarde esta situación de abandono de las obras de los jardines por parte de Nación, se quedó sin iniciativa y determinó a destiempo asumir estos compromisos”, dijo ayer el secretario general de ATEN Capital, Ariel Pino.

De los 30 jardines que se proyectaban edificar para solucionar la falta de aulas para las salitas de 4 años - obligatorias desde el ciclo lectivo 2020- comenzaron obras en tres establecimientos en la ciudad de Neuquén, pero no estarán concluidas para el presente ciclo lectivo, se explicó.

En la capital son los jardines ubicados en Valentina Sur, Nueva Esperanza y en el sector de Z1.

En el interior son dos establecimientos en Plottier y uno en las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Cutral Co, Senillosa, Centenario y San Patricio del Chañar.

“El acceso a la educación no puede ir en contra de nuestras condiciones de trabajo, con aulas sobrepobladas”. Ariel Pino, secretario general del sindicato ATEN Capital.

Para poder implementar las salas de 4 años, en algunas escuelas que tienen anexo jardín “la propuesta del gobierno es cerrar espacios pedagógicos como bibliotecas, ludotecas o salas de música para poner en funcionamiento las salitas de 4”, especificó Angélica Lagunas, concejal y consejera escolar del distrito 1.

En escuelas primarias como la 348 y la 190 “la propuesta es poner trailers para que funcione allí el anexo jardín”, dijo Lagunas.

Pino agregó que, en el caso de la primaria 348, para instalar las unidades desmontables, deberán cerrar el espacio que se utiliza para educación física.

La demanda de los alumnos para el nivel inicial de 4 años aún no está cuantificada, debido a que si bien arrancó la preinscripción en noviembre del año pasado, continúa en estos días.

“El gobierno dice que recibe la preinscripción para todos los bancos, y luego harán un relevamiento de dónde ubicar a los que están vacantes”, detalló Pino.

Sin espacio

El gremialista ejemplificó que la demanda no cubierta de escolarización inicial en Confluencia, podría tener espacio en otro sector de la ciudad “al que no van a acudir, no van a cruzar toda la ciudad porque no alcanza el espacio en los jardines más cercanos”.

Según informó el gobierno provincial días atrás se destinaron alrededor de 28 millones de pesos para refacciones y mantenimiento de las escuelas, con el objetivo de que el ciclo pueda iniciar el 2 de marzo. Casi 20 millones fueron a las escuelas del interior, en tanto 8,3 se invirtieron en refacciones en Neuquén capital.

“A poco de iniciar las clases faltan cierres perimetrales, hay ventanas rotas y otras obras de mantenimiento sin terminar”, dijo Pino en relación a las condiciones edilicias de las primarias.

Ejemplificó situaciones graves en la escuela 223 de Valentina Sur y en la escuela 154.

Otro establecimiento en obra es la 175 de Parque Industrial Neuquén, donde los docentes evaluaban que por el retraso de los trabajos, no finalizaría a tiempo la ampliación en curso.

Un IFD con falencias

En Centenario, por ejemplo, no empezaron los arreglos en el Instituto de Formación Docente que en diciembre padeció el desplome del tanque de agua sobre la biblioteca y no se avanzó en reparaciones pendientes, con un análisis del daño por parte del CPE que aún no concluyó, se especificó.

En las localidades del interior el mantenimiento preventivo fue delegado a los municipios -como limpieza de tanques y de calefactores - mientras que los trabajos de mayor complejidad están a cargo de la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia.

En Neuquén, Zapala, Plottier y El Chañar, la totalidad de los trabajos son ejecutados por la administración provincial.

Las ampliaciones en los secundarios se cumplían en Neuquén, Rincón de los Sauces y San Martín de los Andes.

En números 3 jardines fueron puestos en marcha en la capital. Son parte del plan de 30 comprometidos por el expresidente Macri. 68 aulas nuevas fueron proyectadas para incorporar en el ciclo 2020 para unas 40 primarias en toda la provincia.

El jardín de Colonia Rural Nueva Esperanza avanza pero no estará listo en marzo.

El CPEM 46 de Neuquén capital, que el año pasado suspendió las clases cuando dos máquinas viales derrumbaron la contención del perímetro y los escombros dieron de lleno contra la pared de una de las aulas, sigue en obra. La dirección se trasladó por estos días a la escuela secundaria San Martín, donde también se toman los exámenes previos.

El establecimiento está ubicado sobre la Leloir y las máquinas estaban haciendo tareas en las inmediaciones de secundario cuando se deslizaron y volcaron contra las paredes.

“Iban a empezar a trabajar allí los últimos días de diciembre, pero arrancaron el 10 de enero y para el 2 de marzo no está garantizada que la obra esté terminada”, dijo la consejera docente del distrito 1, Angélica Lagunas.

El martes hubo una reunión de las autoridades con los padres. Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) explicaron que el nuevo muro perimetral será de hormigón y que la obra comenzará el 17 de febrero.

Los trabajos en el CPEM 46 avanzan a buen ritmo.

Con un mínimo de 15 días de fragua para el material, no era seguro de que pudieran arrancar las clases el 2 de marzo allí.

“Hubo que mover el material que estaba aún en las inmediaciones, luego elevaron el terreno por seguridad, y colocarán un muro de contención nuevo. Del otro lado armarán la cancha de césped sintético que habían comprometido a fines del año pasado”, dijo una de las mamás con hijos en el establecimiento secundario.

El viernes conocerán el informe final de los trabajos y la posible fecha de inicio del ciclo en el secundario sobre la calle Leloir.

En Valentina Sur, los padres de la Escuela 223 advirtieron ayer que si no logran respuestas a los pedidos de reparación y refacción, volverán a ocupar el edificio, como ocurrió el año pasado.

Se trata de una escuela que tiene más de 50 años, está agrietada y con problemas de construcción deficitaria a los que se suman los inconvenientes de calefacción y con las aberturas.

Otras instituciones con incertidumbre por el inicio son la primaria 26 -que se inundó tras las lluvias- y la 151 de Cutral Co, que se quedó sin techo por el temporal de viento.

El calendario marca el 2 de marzo para el inicio de clases

El calendario aprobado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) en Neuquén fijó el inicio de clases para el 2 de marzo, en los establecimientos del ciclo marzo a diciembre.

La mayoría de las maestras se presentaron en las escuelas esta semana, mientras que en los secundarios, el cronograma de exámenes ya está en marcha.

El receso de invierno se fijó desde el 6 de julio hasta el 17 y el último día de clases fue estipulado para el 23 de diciembre.

En el caso del ciclo escolar de las escuelas de septiembre a mayo, las clases comenzarán el 24 de agosto, con un receso programado desde el 21 de diciembre al 1 de enero. El final de clases se fijó para el 11 de junio de 2021.

El cronograma escolar en Neuquén incorporó este año un plan de “fortalecimiento de la educación digital”.

Para todas las escuelas desde el 11 hasta el 22 de mayo se desarrollará la “semana de la ciudadanía digital” y del 12 al 23 de octubre la semana de la educación digital, programación, muestra Expo -TIC Innovación Pedagógica, también en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

El 20 y 21 ATEN realizará las asambleas seccionales luego de que el gobierno suspendiera la mesa técnica para discutir el tema salarial.

Se quedaron sin edificio por el incendio

El CPEM 16 de Picún Leufú resultó seriamente dañado por las llamas tras un incendio que se desató en la madrugada de ayer y que afectó gran parte del establecimiento.

El CPEM 16 de Picún Leufú es el único colegio secundario de la localidad y quedó seriamente dañado. (Foto: Gentileza.-)

Se trata del único establecimiento medio en la localidad, con una matrícula de 600 estudiantes.

Según explicó el director Nicolas Raponi, las llamas alcanzaron al salón de usos múltiples, la carpintería, parte de la galería y del hall de entrada.

El calor afectó además a cocina y oficinas de dirección, secretaria y asesorías; mientras que hubo placas de yeso que cayeron del techo.