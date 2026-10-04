Milei consigue inversiones, pero corre contra el tiempo

A comienzos de marzo de 2015, cuando Cristina Kirchner se encaminaba hacia el final de su segundo mandato, dirigentes de La Cámpora difundían en público lo que la entonces presidenta decía en privado: el candidato es el proyecto. Era una forma de dilatar la definición del nombre del candidato que intentaría sucederla en el cargo enfrentando a Mauricio Macri.

Patricia Bullrich ha repetido la fórmula en estos días. La aliada de Javier Milei en el último ballotage sostiene que el modelo es el candidato del oficialismo actual. Milei ya se postuló para la reelección, pero Bullrich prefiere candidatear al modelo. La gambeta es la misma de 2015: falta tiempo para ponerle un nombre al candidato de la Casa Rosada,

Mientras las reglas de la elección de 2027 permanezcan bajo revisión en el Congreso la dilación es inevitable. Todavía se ignora el régimen general de competencia partidaria: con primarias abiertas o sin ellas. El tiempo pasa y si no hay cambios en el régimen electoral la cartografía puede ser similar a la de 2023: una elección presidencial de triple vuelta. Con primarias obligatorias, primera vuelta y el ballotage sui generis que inventaron los constituyentes de 1994.

El diseño de la competencia electoral es tan relevante que define dos escenas posibles muy distintas: polarización inercial desde el comienzo o polarización progresiva, después de una fragmentación inicial.

La Casa Rosada espera definiciones al menos sobre la suspensión de la obligatoriedad de las PASO y uno de los actores dirimentes de esa gestión en el Congreso es la propia Patricia Bullrich. También Cristina Kirchner espera las novedades sobre las reglas de juego, en especial desde el lanzamiento de la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

Milei ha delegado esas negociaciones en su mesa política, aunque cuesta imaginar que haya eludido el tema en su viaje a Paris con el grupo de gobernadores que tienen la llave para destrabar la suspensión de las Paso en el Congreso. El presidente invitó a los gobernadores a un evento en el que otra vez expuso los incentivos que existen para darle continuidad al modelo que lidera como candidato.

En el viaje anterior a Estados Unidos, Milei obtuvo para el eje cordillerano un compromiso de asistencia a través del Eximbank para movilizar financiamiento por hasta 7.000 millones de dólares hasta el año 2027. El programa busca financiar a largo plazo el proyecto liderado por YPF, destinado a la infraestructura de producción y exportación de Vaca Muerta. También promueve conectar la producción y los recursos del noroeste argentino con los puertos del Atlántico.

En Francia, Milei obtuvo ahora el anuncio de otras novedades: una inversión de Pluspetrol de 12.400 millones de dólares en 25 años y un plan general de inversión de Total Energies por 10.000 millones de dólares para aumentar su producción. Para la minería en el norte del eje cordillerano, Milei anunció la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 4.000 millones de dólares para el proyecto en desarrollo de la minera Agua Rica en Catamarca.

No todas las opiniones son favorables a los beneficios del RIGI. El exministro Domingo Cavallo sostiene que es una típica política industrial. Un intervencionismo a contramano del dogma libertario, que otorga incentivos fiscales a sectores que ya tienen ventajas comparativas. Casi como una respuesta a esa objeción, Luis Caputo anunció el ingreso de Toyota Argentina al RIGI, con un proyecto récord de más de $1.300 millones de dólares para su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Contrastes

Sin embargo, la velocidad a la que crece la economía que Milei incentiva contrasta con el estancamiento o la retracción de los perdedores del modelo. Las estadísticas oficiales encienden alarmas por la posibilidad de entrar en zona de recesión técnica de la economía. Puede ocurrir si, en el balance general de todos los sectores de la economía, el Producto Bruto se contrae más de dos trimestres consecutivos.

Algo de esta disrupción comienza a afectar en la sobretasa de riesgo país. Incide además el recalentamiento de las expectativas políticas a medida que se avecina la elección presidencial en Argentina. La Casa Rosada prodigó insultos contra Axel Kicillof tras el viaje a Nueva York del principal precandidato opositor. Le hubiera sido harto más sencillo subrayar lo que dijo Kicillof a metros de Wall Street: que el dólar está retrasado en Argentina para anclar la inflación. En buen romance: que si él gana la presidencia, lo que viene de inmediato sería una nueva devaluación. Luis Caputo ya debería saber que en la Argentina la palabra devaluación es más temible que el nombre del Anticristo.

Milei tampoco aprovechó esa ventaja y se enredó en una narrativa críptica sobre supuestos terroristas deportados y golpes de Estado de identificación difusa. Lo que tiene enfrente es más bien nítido: una estrategia opositora de dilación, a la espera de que maduren los efectos políticos negativos de una recesión económica. Esa narrativa irá en aumento ante la llegada del papa León XIV. La Iglesia argentina ha endurecido el discurso: el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que al Papa lo espera “una Argentina en crisis”, herida por la intolerancia. Y “cascoteada por la pobreza”, añadió su par de Córdoba, Ángel Rossi.

Ante esas advertencias, Milei confía en la ubicación que eligió en el nuevo desorden global: alineado con los Estados Unidos de Donald Trump. Después de que las multitudes despidan a León XIV en Argentina, llegará al país el vicepresidente J.D. Vance.