Oscars: una ceremonia pandémica, distante y con pocas emociones

Todo se adapta a los nuevos tiempos que corren. Y la entrega de premios Oscars también. Barbijo, distancia, nada de salas atestadas de gente, nada de abrazos. Ni siquiera la calurosa entrega del premio de una mano a otra. La de los Oscars fue la ceremonia que celebra cine en un año en que prácticamente no hubo cine. Paradojas del tiempo pandémico.

La "fiesta", distribuida entre Los Angeles, París, Londres para evitar amontonamientos, quiso recrear un clima de calidez, con mesas en lugar de butacas de una amplia sala, y con un DJ en lugar de una orquesta. Pero las buenas intenciones no alcanzaron. Hasta la alegría de los ganadores parecía contenida.

La gran ganadora de la noche fue la película que claramente se anunciaba como tal: "Nomadland", de la cineasta Chloé Zhao, quien a su vez se convirtió en la segunda mujer en recibir el galardón a Mejor Dirección en la historia. de la mano de "Nomadland" llegó el turno para la brillante Frances McDormand, que obtuvo su tercer Oscar a Mejor Actriz por el nostálgico y dulce rol protagónico de la cinta, una verdadera demostración de lo mejor de su destreza.

, Frances McDormand uy la directora de Nomadland, Chloe Zhao celebran el triunfo (ABC via AP)

Fue justamente Frances McDormand, en su agradecimiento, la que le puso cierta cuota de nostalgia al regreso del cine como lo conocemos. "Vean la película en la pantalla más grande que puedan. No tengo palabras. Mi voz está en mi espada", dijo McDormand, citando a un personaje de Shakespeare.. "Sabemos que la espada es nuestro trabajo. Y me gusta el trabajo. Gracias por saber eso. Y gracias por esto", agregó.

Frances McDormand, y and Chloe Zhao, (AP Photo/Chris Pizzello, Pool)

Además, la institución más prestigiosa del cine mundial tuvo que rendirse, un poco por obligación sanitaria y otro poco por los tiempos del streaming, ante las producciones de las empresas de video a demanda (VOD) debiendo elegir nominar películas que no se estrenaron en sala, como "El sonido del metal", de Amazon Prime Video, o "El juicio de los 7 de Chicago" o "Mank", ambas de Netflix, así como también las animadas "Soul" (Disney+) y "Más allá de la Luna" (Netflix).

Netflix, de hecho, se hizo con siete Oscars en la noche ("Mank" dos, "La reina del blues" dos, Mejor Documental para "Mi maestrl el pulpo", Mejor Corto de Ficción para "Two Distant Strangers" y Mejor Corto Animado para "If Anything Happens I Love You), Amazon Prime Video con dos (ambos por "El sonido del metal") y Disney+ con dos (los dos por "Soul").

Gary Oldman nominado por Mank, la película que emitió Netflix y que se quedó con tres galardones (AP Photo/Alberto Pezzali, Pool)

La Academia de Hollywood también pegó un volantazo este año al poner en mención a una mayor cantidad de mujeres en las principales categorías, al otorgar premios a extranjeros. Así como hace unos años la Academia acusó recibo por la ausencia de artistas negros en las categorías principales, y al año siguiente arrasó "Luz de luna" tanto en el rubro de Mejor Película como en Guion Adaptado y Actor de Reparto (Mahershala Ali), este año recogió el guante y decidió ceder ante las críticas.

Así, empezó por fin a mirar a las mujeres de cine más allá del género para observar las obras. El yerro más recordado fue la falta entre los nominados de Greta Gerwig por "Mujercitas" en 2019 y, tras las críticas, eligieron a dos mujeres para estar entre los cinco en competición.

Y fue la chino-estadounidense Chloé Zhao quien se hizo con la estatuilla por "Nomadland", cerrando así una temporada de premios de ensueño para esta cineasta de cine independiente, que sin embargo en breve retomará la producción detrás de cámaras de "Los Eternos", de Marvel Studios.

Las referencias al racismo y la violencia policial se colaron a lo largo de la noche, comenzando con el monólogo de apertura de la actriz y directora Regina King, quien mencionó la reciente condena de un expolicía por el asesinato del afroestadounidense George Floyd. "Si las cosas hubieran ocurrido de forma diferente la semana pasada en Minneapolis", dijo, "yo habría cambiado mis zapatos de tacón alto por botas de marcha".

La emoción llegó de la mano del director danés Thomas Vinterberg, que ganó en la categoría mejor película extranjera por "Otra ronda". El hombre le dedicó el premio a su hija, que falleció a los 19 años poco antes de comenzar el rodaje de ese film. MUy emocionado, expresó: “Extrañamos y amamos a mi hija. Ella leyó el guion y le gustó muchísimo. Se suponía que iba a participar del proyecto. Elegimos hacer esta película como una especie de homenaje a ella. Lo que acaba de pasar esta noche es un milagro y es para ella”.

Para América del Sur no hubo alegría. En la previa, el protagonista del documental chileno El Agente Topo, Sergio Chamy, estaba tan feliz de haber volado por primera en avión, y para ir a los Oscars, que su sola alegría valían una estatuilla. Pero no pudo ser. La producción de Netflix, Mi maestro pulpo", le quitó la frutilla de un postre espectacular a este jubilado que emocionó a todos.

La ceremonia cerró tan fría que parecía que pareció producto de un error. Se eligió como fin de la transmisión la entrega del galardón a Mejor actor, que terminó ganando Anthony Hopkins por "El Padre", pero él no estaba en ninguna de las cuatro locaciones. Y ni siquiera subió otro actor a dar las gracias. El Oscar quedó ahí, solo y distanciado, como casi toda la ceremonia

Todos los ganadores

“Nomadland”, de la directora chino-estadounidense, resultó hoy ganadora de la categoría de Mejor Película en la 93ra. edición de los premios Oscar que entregó la Academia de Cine de Hollywood en Los Ángeles.

La siguiente es la lista completa de ganadores:

- Mejor película: “Nomadland”, de Chloé Zhao.

- Mejor Dirección: Chloé Zhao (“Nomadland”).

- Mejor Actriz Protagonista: Frances McDormand (“Nomadland”).

- Mejor Actor Protagonista: Anthony Hopkins (“El padre”).

- Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn (“Minari”).

- Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya (“Judas y el mesías negro”).

- Mejor Guion Original: Emerald Fennell por “Hermosa venganza”.

- Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller por “El padre”.

- Mejor cinematografía: Erik Messerschmidt (“Mank”).

- Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen (“El sonido del metal”).

- Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale por “Mank”.

- Mejor diseño de vestuario: Ann Roth por “La madre del blues”.

- Mejor Sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés Navarrete y Phillip Bladh por “El sonido del metal”.

- Mejor maquillaje y peluquería: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por “La madre del blues”.

- Mejor Banda de sonido: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por “Soul”.

- Mejor Canción original: “Fight for You” de “Judas y el mesías negro” - H.E.R., D’Mile y Tiara Thomas.

- Mejores Efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Soctt R. Fisher por “Tenet”.

- Mejor Largometraje Documental: “Mi maestro el pulpo”, de Pippa Ehrlich y James Reed.

- Mejor Cortometraje Documental: “Colette”, de Anthony Giacchino y Alice Doyard.

- Mejor largometraje animado: “Soul”, de Pete Docter y Kemp Powers.

- Mejor corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

- Mejor corto de ficción: “Two Distant Strangers”, de Travon Free y Martin Desmond Roe.

- Mejor Filme Internacional: “Otra ronda” (Dinamarca), de Thomas Vinterberg.