Para Siprosapune «fue bochornosa» la exposición de Peve por la carrera sanitaria

El secretario general electo del Siprosapune, Juan Ferrari, evaluó como «bochornosa» la partipación ayer de la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, en la comisión de Trabajo de la Legislatura que retomó el debate de la carrera sanitaria. Dijo que expuso un discurso que «nada tiene que ver con un concepto de salud pública universal, sino que estuvo plagado de conceptos neoliberales».

En declaraciones a Vos A Diario, el programa de RN Radio 89.3, el dirigente criticó que la funcionaria haya sugerido invitar a las conducciones del sistema, incluidos los titulares de clínicas privadas, y que no haya sido clara en lo que aún queda por discutir del articulado. «Se le preguntó puntualmente qué faltaba debatir, fueron muy claros los legisladores al consultarle y no dijo nada, no pudo decir qué faltaba», planteó.

«Dicen que hay que hacer un debate más amplio, se les pregunta qué hay que debatir o que traigan a quienes consideran que hay que traer y lo único que dice la ministra es decir que faltan las conducciones. Estuvimos seis meses trabajando con el ministerio de Salud y en las primeras comisiones estuvieron directores de hospitales, jefes de zona y se les pidió que opinen», dijo Ferrari.

El proyecto de ley de carrera sanitaria fue presentado por el Siprosapune en diciembre del 2018 como una respuesta al convenio colectivo de trabajo del sector que acordó el gobierno con ATE y UPCN. Recién este año comenzó a tratarse en la Legislatura cuando el MPN dio aval para avanzar, tras el conflicto de los autoconvocados.

Tras seis meses de debate, el oficialismo terminó dando el voto para archivar el proyecto a pedido de ATE y, 15 días después, y frente a medidas de fuerza de los profesionales médicos, aceptó retomar el tratamiento.

«Lo que está haciendo el partido provincial es dilatar este proyecto de ley. Se sacan fotos diciendo que lo quieren debatir, pero en realidad lo están trabando», evaluó Ferrari.

El médico del hospital Centenario señaló que «para ATE es una cuestión de querer tenernos a todos en el mismo corralito y manejar la salud pública y también de plata porque nos roban millones de pesos a los trabajadores sacándonos el 2,2% del salario neto por uso del convenio».

Sobre la propuesta del sindicato que conduce Carlos Quintriqueo para que las modificaciones que pretenden los profesionales sean incluidas en el debate paritario del convenio, Ferrari se mostró en contra.

«No hay ninguna chance de que quienes tienen un cogobierno de la salud pública y definen quiénes entran, quiénes salen y cuáles son las políticas a cambio de enriquecerse los bolsillos quieran un debate lógico sobre la salud pública», descartó. «Como saben que este proyecto viene a romper con este negocio y vuelve a establecer una salud universal lo quieren bloquear o decir que se puede discutir por adentro», sostuvo.

El proyecto de carrera sanitaria volverá a tratarse el martes que viene en la comisión de Trabajo, con la participación de directores de hospitales. Los afiliados a Siprosapune volverán a hacer medidas de fuerza ese día y el miércoles para reclamar que la iniciativa avance.