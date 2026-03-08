Allanamientos por drogas y armas terminaron con detenidos en Neuquén y en Las Ovejas

Operativos en Neuquén capital y Las Ovejas permitieron secuestrar armas, cocaína, marihuana y detener a un hombre vinculado a una causa por narcotráfico.

Distintos operativos policiales realizados durante el fin de semana en la provincia de Neuquén permitieron avanzar en investigaciones vinculadas al narcotráfico y a hechos con armas de fuego. Los procedimientos incluyeron allanamientos, secuestro de drogas, armas y la demora de varios sospechosos.

Las intervenciones se realizaron en la ciudad de Neuquén y en la localidad de Las Ovejas, en el norte provincial. Si bien los hechos investigados no guardan relación entre sí, ambos operativos se enmarcan en causas judiciales vinculadas a delitos con armas y comercialización de estupefacientes.

Allanamientos en el barrio Valentina Sur

En la ciudad de Neuquén, los procedimientos se concretaron en el barrio Valentina Sur. Las tareas de investigación estuvieron a cargo del Departamento de Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Policía provincial.

La pesquisa se inició a partir de una causa por presunto abuso de arma de fuego que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Narcocriminalidad.

Según informaron fuentes policiales, el origen de la investigación se remonta a dos episodios ocurridos durante febrero, cuando grupos de personas que se movilizaban en motocicletas efectuaron disparos de arma de fuego en la vía pública.

A partir de relevamientos de información y el análisis de publicaciones en redes sociales, los investigadores lograron establecer la posible existencia de dos grupos antagónicos vinculados a la comercialización de estupefacientes y que mantendrían conflictos entre sí.

Armas, droga y vehículos secuestrados

Como parte de la investigación, durante la mañana del domingo se realizaron cinco allanamientos simultáneos en el barrio.

Los procedimientos permitieron secuestrar un arma de fuego, cargadores y municiones. Además, los efectivos hallaron una cantidad de cannabis que se encontraba en proceso de secado.

También fueron incautados elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, varios teléfonos celulares y una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por robo.

En el marco de estos operativos, cuatro hombres mayores de edad fueron demorados por su presunta vinculación con los hechos investigados. En las diligencias participaron distintas divisiones de la Policía del Neuquén.

Allanamiento en el paraje Bella Vista

En paralelo, durante la jornada del sábado se llevó adelante otro procedimiento en el paraje Bella Vista, en cercanías de la localidad de Las Ovejas.

El operativo fue realizado por personal de la comisaría 38 con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías de Chos Malal.

La diligencia comenzó alrededor de las 7:20 en una vivienda del sector y se extendió durante gran parte del día mientras los efectivos realizaban la requisa del inmueble.

Drogas, plantas de marihuana y municiones

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una carabina calibre .22 LR con cargador, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Entre ellas se contabilizaron cartuchos calibre .22 LR, calibre 28, calibre .38 SPL y calibre .40, además de vainas servidas y distintas piezas constitutivas de armas de fuego.

Mientras avanzaba la inspección del lugar, los uniformados detectaron la presencia de posibles sustancias estupefacientes. Por ese motivo se solicitó la intervención de personal de la División Antinarcóticos de Chos Malal.

Tras las pericias correspondientes, se procedió al secuestro de 49 gramos de clorhidrato de cocaína, 304,45 gramos de cannabis sativa y 29 plantas de marihuana. También se hallaron otras ocho plantas que se encontraban en proceso de secado.

Además, se incautaron recortes de nylon que presuntamente eran utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Detenido y secuestro de vehículos

Posteriormente, y por disposición de la fiscalía interviniente, los efectivos realizaron la requisa de una camioneta Toyota Hilux vinculada al investigado.

En el interior del vehículo se secuestró un cuchillo con vaina de cuero, además de un teléfono celular.

También fueron incautados dos dispositivos de videovigilancia con sus respectivas tarjetas de memoria, un pendrive, una computadora portátil y una motocicleta marca Suzuki que no tenía dominio colocado.

Finalizadas las diligencias, cerca de las 16, la fiscal interviniente dispuso la detención de un hombre de 52 años, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría N°38 de Las Ovejas mientras continúa la investigación judicial.