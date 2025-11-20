Dos demorados con réplicas de armas, cuchillos y marihuana en el anfiteatro de Fernández Oro

Dos jóvenes fueron demorados en Fernández Oro tras exhibir una réplica de arma. Les secuestraron marihuana, un cuchillo, dinero y dos armas falsas.

Una denuncia telefónica realizada anoche a las 23:35 por un vecino alertó a la Policía de Fernández Oro sobre una situación de extrema tensión: un hombre habría exhibido un arma de fuego en medio de una discusión con una pareja en el sector del Anfiteatro, ubicado en calles Cipolletti y San Martín.

Con esa información, dos móviles policiales se dirigieron al lugar y comenzaron un rastrillaje por la zona. Minutos después ubicaron a dos sujetos cuyas características coincidían con las informadas por el denunciante.

La confirmación desde el monitoreo

Mientras los efectivos identificaban a los jóvenes, el operador del Sistema de Monitoreo 911 informó que las cámaras de seguridad habían registrado el momento en que uno de ellos, vestido con pantalón corto blanco, exhibía un arma. Con esa corroboración, el personal convocó a un testigo para presenciar la requisa, tal como exige el procedimiento.

Secuestro de réplicas de armas y marihuana

Ambos jóvenes, de 21 años, son oriundos de la ciudad. Durante el cacheo se le secuestraron tres cigarrillos armados con sustancia vegetal símil marihuana. En su mochila, una réplica de arma de fuego tipo revólver.

Al segundo demorado, llevaba una mochila con marihuana distribuida en dos envoltorios de nylon, un picador metálico, un cuchillo con funda, 300.000 pesos en efectivo y una réplica de pistola.

Intervención judicial y procedimiento

Tras el secuestro de los elementos, el oficial interviniente tomó contacto con la representante de Atención Inicial Federal, quien dispuso iniciar actuaciones por infracción a la Ley 23.737. Ambos jóvenes fueron trasladados a la comisaría 26 en calidad de demorados y notificados en el marco del Art. 11 Inc. a) de la Ley 5184.

Un operativo respaldado por varias áreas

En el procedimiento participaron efectivos de la comisaria 26, junto al Sistema de Monitoreo 911, cuyos registros fueron claves para confirmar la portación de un arma —aunque resultara ser una réplica— y permitir la intervención policial con testigos y secuestros.