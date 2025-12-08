Cayó un dealer que vendía cocaína en modalidad delivery en Chos Malal: secuestraron drogas y dinero

Personal de Antinarcóticos de Chos Malal secuestró cocaína, dinero y un vehículo utilizado para la venta de estupefacientes.

Un operativo de la División Antinarcóticos de Chos Malal culminó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un vehículo utilizado para la venta de estupefacientes. La intervención se realizó en el barrio Cordillera del Viento y permitió demorar a un hombre mayor de edad que sería el principal investigado por comercialización ilegal de drogas.

El procedimiento formó parte de una investigación que se inició el 24 de noviembre y que, en poco más de una semana, reunió pruebas suficientes para que la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción autorizara la diligencia judicial.

La detección del delivery de droga

La investigación tomó impulso cuando personal de Antinarcóticos, que realizaba patrullajes preventivos en distintos sectores de la ciudad, observó a un hombre efectuando movimientos compatibles con la venta de estupefacientes a plena luz del día. Según detallaron, el sospechoso utilizaba la modalidad delivery, realizando entregas en distintos horarios y puntos de Chos Malal.

Tras su identificación, los efectivos siguieron los movimientos del investigado y reunieron evidencia clave sobre su actividad, lo que permitió avanzar en el pedido de intervención judicial.

Los elementos secuestrados

Durante el operativo se incautaron más de 30 dosis de clorhidrato de cocaína, cuyo valor en el mercado superaría el medio millón de pesos. También fue secuestrado un teléfono celular de alta gama, un posnet y una importante suma de dinero en efectivo. Además, se retuvo el vehículo presuntamente utilizado para realizar las entregas de droga.

El principal investigado fue demorado por orden de la Fiscalía de Narcocriminalidad y trasladado a la Comisaría 24 para completar los trámites judiciales correspondientes. No se descarta que se sumen nuevas medidas a partir del análisis de los elementos secuestrados.

Operativo coordinado

En total participaron ocho efectivos y dos móviles de la División Antinarcóticos de Chos Malal. Desde la fuerza destacaron que el procedimiento constituye un golpe significativo al microtráfico en la zona y reafirma el trabajo articulado entre la policía y la fiscalía para combatir la venta de drogas.