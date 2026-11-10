En fotos | Así fue la histórica visita del papa León XIV a Córdoba: Luján ya palpita su misa de despedida

El papa León XIV celebró una misa multitudinaria ante 800 mil personas en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, un evento que marcó el punto más alto de su tercer día de actividades en la Argentina. Durante su homilía, el Pontífice reivindicó a los santos y beatos nacionales, instó a los católicos a vivir la fe con acciones concretas en sus rutinas diarias y pidió construir una patria fraterna y solidaria. Su discurso se concentró en la justicia social, la caridad y la vocación misionera.

Foto: Clarín Fotografía.

La estadía en tierras cordobesas incluyó un recorrido a baja velocidad a bordo del papamóvil, un contacto cercano con alumnos de distintas escuelas de la región y un encuentro privado con un fiel con discapacidad.

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Las actividades concluyeron con una reunión pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de su regreso a Buenos Aires para liderar una vigilia juvenil en el barrio de Palermo. De esta forma, el Sumo Pontífice encamina la recta final de su visita al país, cuyo lema oficial es “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

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Un mensaje de santidad en el corazón de Córdoba

El vuelo papal despegó a primera hora de la mañana desde Buenos Aires y aterrizó a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Allí, el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo Ángel Sixto Rossi recibieron al líder religioso con honores protocolares. Tras los saludos iniciales, el Papa dedicó un tiempo a conversar con estudiantes de la Escuela Ceferino Namuncurá de las Altas Cumbres, para luego emprender su traslado hacia el predio militar.

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A diferencia de sus traslados previos en territorio porteño, el vehículo papal avanzó a un ritmo mucho más pausado. Esta decisión le permitió interactuar de forma directa con la multitud que coreaba cánticos tradicionales como “Alma misionera”. En el recorrido, los fieles presentes estallaron en gritos de “Papa León” y “¡Viva el Papa!”, mientras un coro interpretaba clásicos del cancionero católico.

Durante la homilía central, León XIV destacó la tradición espiritual de la provincia y puso como ejemplo a figuras clave del catolicismo local, con menciones especiales a san José Gabriel del Rosario Brochero y a santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula. El Papa remarcó que ambos personajes expresan a la perfección “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”.

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El líder de la Iglesia Católica profundizó en el sentido de la misión pastoral y aseguró que “no hay mejor modo de enseñar que a través del ejemplo con la propia vida”. Para el Papa, la santidad exige una adhesión total a Jesucristo sin fisuras, un testimonio que permite vivir con esperanza aun en el centro de la dificultad. Asimismo, evocó las palabras de san León Magno para recordar a los fieles su dignidad como participantes de la naturaleza divina y pedirles evitar el retorno a la antigua vileza.

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En el tramo final de su discurso, el Sumo Pontífice exhortó a los presentes a asumir un rol activo en la sociedad y a transformar los espacios de estudio, el trabajo cotidiano y los vínculos familiares en lugares de evangelización permanente. “¡Vayan y sean santos!: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, exclamó ante la multitud.

Saludo desde el balcón del Arzobispado de Cordoba. Foto: Clarín Fotografía.

La ceremonia de despedida junto a los más postergados en Luján

Mientras Córdoba despedía al Papa, la ciudad de Luján comenzó la cuenta regresiva para la última misa de la gira apostólica en Argentina. Monseñor Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, adelantó en Infobae que la celebración tendrá una intención especial por la caridad. Según sus palabras, la Virgen de Luján manifiesta desde 1630 una predilección especial por los más pobres, los marginados y los que más sufren en la sociedad.

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La liturgia de despedida otorgará un lugar privilegiado a los pies del altar a personas y comunidades asistidas por Cáritas en todo el país. Estas personas tendrán a su cargo la entrega de ofrendas, en representación de diversas dimensiones de la vida comunitaria como el trabajo, la educación popular, la agricultura familiar, la recuperación de adicciones y la identidad de los pueblos originarios. La vigilia previa, denominada “Bajo un mismo manto”, se desarrollará la noche anterior en dos escenarios ubicados en la Plaza Belgrano y el Parque San Martín.

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Entre los elegidos para el rol destacado de las ofrendas figuran perfiles de profundo arraigo territorial. Elba Yugra representará a los agricultores de los valles andinos salteños; Sebastián Quispe llevará la voz de la prelatura de Humahuaca; y Alfredo Correa acercará su experiencia como educador popular en Corrientes. También participará una familia de la barriada porteña de Zavaleta y Carmen Solano, referente de la comunidad ava guaraní de Pichanal, en Salta.

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El tejido social representado en Luján sumará historias de superación personal frente a tragedias y dificultades severas. Francisco Rosales, un poblador patagónico que perdió su casa en los incendios forestales de Cholila, acercará su testimonio de resiliencia. A su vez, mujeres a cargo de espacios para adultos mayores en Mendoza, como Gladys Escudero, y trabajadoras de la economía popular en Santa Fe y Buenos Aires completarán el grupo que interactuará de forma directa con el Papa antes de su partida hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

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