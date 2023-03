Desconcierto en la búsqueda de Enzo Bonabello en Bariloche: «Es difícil y hay mucha incertidumbre»

“Es raro que haya desaparecido así nomás de la noche a la mañana, sin avisar. Tampoco es que salió con un bolso con ropa. Salió con lo puesto y nada mas. Estaba feliz de estar volver a vivir en Bariloche”. El desconcierto envuelve la búsqueda de Enzo Bonabello, el hombre de 36 años que lleva 13 días desaparecido.

Es oriundo de la ciudad de Santa Fé, pero se radicó en Bariloche el 14 de febrero, luego de conseguir trabajo en un hotel. Temporariamente, se alojó en la casa de un amigo que le consiguió el empleo. Disfrutaba de caminar hasta la Piedra de Habsburgo y a la Stupa. Ese mediodía que desapareció, salió con un bolso pequeño y dijo que se iba a caminar. No regresó.

Su compañero se asombró de no verlo en su trabajo por la noche en el hotel y decidió cubrirlo. Pero al llegar al departamento en barrio Belgrano, Enzo no estaba. Algo no estaba bien y decidió radicar la denuncia.

La movilización de su familia y amigos en Santa Fé llevó a que la Secretaría de Derechos Humanos solicite que se extienda la búsqueda a nivel nacional.

“Es difícil todo esto y hay mucha incertidumbre. A medida que pasan los días es cada vez peor. Vamos siguiendo pistas o rastros, pero no pasa nada”, indicó Diego Bonabello, su hermano que se encuentra en Bariloche a la espera de alguna novedad.

Reconoció que, hasta el momento, no abundan los datos, excepto las imágenes de cuatro cámaras de seguridad que muestran a Enzo en el centro de la ciudad. “En la última cámara se lo ve en la esquina de Mitre y Villegas. Nada más. No sabemos si se sube a un colectivo, a un remís, si alguien lo pasa a buscar. Estamos seguros de que es él”, señaló.

Dijo que ayer se accedió a las imágenes de la cámara ubicada en el interior de la boletería del cerro Otto para ver si sacó un ticket. “¿Por qué? Porque la última antena satelital toma la señal de su teléfono en ese lugar. A las 12 del mediodía ya daba apagado”, contó.

Su amigo lo vio por última vez. Solo dijo que se iba a caminar y volvía, como solía hacer. “Dijo que estaba todo normal. No notó nada raro en su comportamiento; por eso llama la atención. Enzo tenia que trabajar la noche de ese viernes. Y de hecho, salió vestido con indumentaria deportiva para hacer una caminata corta. Llevaba gorro y mochila chica, con una botella de agua y un paquete de galletitas”, agregó.

Su Iphone tenía desactivado el ratreo; por eso Diego explicó que “ya se mandó a pedir una copia del chip para detectar algún rastro, a través de los mensajes”.

En un principio, los investigadores se mostraron desconcertados porque Enzo dejó el documento en su vivienda, pero su hermano aseguró que solía manejarse con la aplicación.

“La policía está estancada en la última imagen de Enzo. Es fundamental evaluar las cámaras para determinar hacia dónde se movilizó. Y no estar buscando porque sí. Él siempre quiso volver a Bariloche porque vivió acá cinco años. Estaba muy contento”, señaló.