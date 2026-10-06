El control avanzaba con normalidad hasta que miraron debajo del asiento: llevaban seis huevos de choique en la Patagonia

Agentes de la Gendarmería Nacional secuestraron seis huevos de choique que eran trasladados debajo del asiento de un automóvil durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 3, en Chubut. El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción de Comodoro Rivadavia y derivó en una causa por infracción a la normativa provincial de conservación de fauna silvestre.

El operativo estuvo a cargo de integrantes del Escuadrón 41 “Comodoro Rivadavia”, que durante la tarde del lunes realizaban tareas de seguridad vial en el kilómetro 1.812 de la Ruta Nacional 3. En ese lugar detuvieron un vehículo particular y controlaron a su conductor.

Los encontraron debajo del asiento

Durante la inspección, los gendarmes observaron debajo del asiento del acompañante seis huevos de grandes dimensiones. Al solicitar la entrega de los elementos, determinaron que pertenecían a ejemplares de choique, un ave autóctona de Chubut.

Según informó Gendarmería, los huevos de esta especie pueden medir entre 12 y 13 centímetros de largo y unos 9 centímetros de ancho, con un peso aproximado de entre 385 y 790 gramos.

Intervino la Justicia

Tras el hallazgo tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que dispuso el secuestro de los huevos y que el conductor permanezca supeditado a la causa.

La medida se adoptó por tratarse de ejemplares de una especie considerada vulnerable y amenazada en la Patagonia argentina. El procedimiento quedó encuadrado en una infracción a la Ley Provincial XI N°10, de “Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre”.