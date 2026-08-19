Cómo hacer torta italiana de manzana: instrucciones y tips para una textura perfecta

La pastelería europea tradicional volvió a marcar tendencia con esta torta italiana de manzana, una propuesta rústica que se ubica a mitad de camino entre un bizcochuelo liviano y una tarta frutal cargada de sabor.

Según destacan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), sumar fruta fresca en elaboraciones caseras, como esta torta italiana de manzana, permite aprovechar nutrientes y fibras naturales mientras se modera el consumo de productos ultraprocesados.

Gracias a la técnica de maceración cítrica y al volumen del batido de huevos, esta receta garantiza una miga húmeda y rendidora para disfrutar las tardes de mate.

Ingredientes para la torta italiana de manzana

La proporción balanceada, entre fruta fresca y secos tamizados, asegura una estructura que no se apelmaza durante el horneado.

Sustrato frutal y maceración : 7 manzanas pequeñas (preferentemente variedades ácidas como la Granny Smith) y el jugo de 1 limón y medio (50 ml aproximadamente).

: 7 manzanas pequeñas (preferentemente variedades ácidas como la Granny Smith) y el jugo de 1 limón y medio (50 ml aproximadamente). Estructura y leudado : 200 g de harina 0000, 8 g de polvo de hornear y 1 pizca de sal fina.

: 200 g de harina 0000, 8 g de polvo de hornear y 1 pizca de sal fina. Emulsión y medio graso : 3 huevos frescos enteros, 165 g de azúcar común y 150 g de manteca (fundida y templada a temperatura ambiente).

: 3 huevos frescos enteros, 165 g de azúcar común y 150 g de manteca (fundida y templada a temperatura ambiente). Terminación (opcional): azúcar impalpable para espolvorear.

Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta italiana de manzana