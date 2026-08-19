Cómo hacer torta italiana de manzana: instrucciones y tips para una textura perfecta
Esta receta de torta italiana de manzana combina fruta macerada en limón con un batido aireado, logrando una textura tierna y rendidora que es tendencia para la merienda.
La pastelería europea tradicional volvió a marcar tendencia con esta torta italiana de manzana, una propuesta rústica que se ubica a mitad de camino entre un bizcochuelo liviano y una tarta frutal cargada de sabor.
Según destacan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), sumar fruta fresca en elaboraciones caseras, como esta torta italiana de manzana, permite aprovechar nutrientes y fibras naturales mientras se modera el consumo de productos ultraprocesados.
Gracias a la técnica de maceración cítrica y al volumen del batido de huevos, esta receta garantiza una miga húmeda y rendidora para disfrutar las tardes de mate.
Ingredientes para la torta italiana de manzana
La proporción balanceada, entre fruta fresca y secos tamizados, asegura una estructura que no se apelmaza durante el horneado.
- Sustrato frutal y maceración: 7 manzanas pequeñas (preferentemente variedades ácidas como la Granny Smith) y el jugo de 1 limón y medio (50 ml aproximadamente).
- Estructura y leudado: 200 g de harina 0000, 8 g de polvo de hornear y 1 pizca de sal fina.
- Emulsión y medio graso: 3 huevos frescos enteros, 165 g de azúcar común y 150 g de manteca (fundida y templada a temperatura ambiente).
- Terminación (opcional): azúcar impalpable para espolvorear.
Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta italiana de manzana
- Tratamiento de la fruta: pelar las manzanas. Cortar la mitad en láminas finas y dejarlas macerar con el jugo de limón, para evitar la oxidación y potenciar sus jugos. Cortar el resto en cuartos y realizarles tajos superficiales paralelos para la cubierta rústica.
- Batido a punto letra: en un bol amplio, batir los huevos con el azúcar a velocidad alta hasta blanquear y triplicar volumen (debe formarse una crema densa con la que se pueda trazar un dibujo estable en la superficie).
- Incorporación de grasa: añadir la manteca fundida (templada) en forma de hilo, integrando con movimientos suaves y envolventes para preservar las burbujas de aire logradas en el batido.
- Tamizado de secos: sumar la harina, el polvo de hornear y la sal previamente tamizados. Integrar con espátula de goma mediante movimientos envolventes desde el fondo hacia los bordes.
- Ensamble y horneado: enmantecar y forrar con papel manteca un molde desmontable, de 22 cm. Volcar la mitad de la masa, distribuir las manzanas laminadas y cubrir con el resto de la preparación. Acomodar los cuartos de manzana decorativos en la superficie.
- Cocción y terminación: hornear a 180°C, durante 40 a 45 minutos, hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco. Dejar entibiar antes de desmoldar sobre rejilla y finalizar con azúcar impalpable tamizada.
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