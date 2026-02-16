Intentaron irse sin pagar la cuenta en pleno centro de Cipolletti y terminaron detenidos

El procedimiento se realizó en un comercio gastronómico ubicado en pleno centro de Cipolletti. Foto Ilustrativa.

Anoche, personal policial intervino en un local gastronómico del centro de Cipolletti tras un llamado por un incidente con unos clientes. Según se informó, dos personas intentaron retirarse del comercio sin abonar el consumo realizado, lo que motivó la rápida intervención de efectivos.

Aprehensión y causa judicial

El hecho ocurrió en la esquina de calles General Roca y 25 de Mayo. Ambos fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la unidad policial.

Con intervención de la Fiscalía, quedaron vinculados al inicio de un legajo judicial por el delito de estafa y continuarán supeditados al proceso.

Participación de la comisaría Cuarta

En el procedimiento trabajó personal de la Comisaría Cuarta, que inició las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del caso.