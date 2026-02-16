Río Negro refuerza la línea 0800 Drogas para denuncias anónimas contra el narcotráfico
Para las autoridades, la línea 0800-Drogas sigue consolidándose en Río Negro como herramienta clave, gratuita y anónima para combatir el narcomenudeo con apoyo de la ciudadanía. El dispositivo permite denunciar puntos de venta y aportar datos clave a la Justicia Federal.
El Gobierno provincial continúa fortaleciendo el sistema de denuncias anónimas 0800-Drogas, una herramienta central para combatir el narcomenudeo y mejorar la seguridad ciudadana. En el marco de una estrategia articulada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y organismos de Salud, se impulsa la participación de los vecinos mediante un mecanismo que garantiza anonimato absoluto.
Despliegue territorial en localidades rionegrinas
La Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA) iniciaron un ciclo de charlas y capacitaciones en Choele Choel, Fernández Oro y Cipolletti.
Según comunicaron los referentes, el objetivo es acercar información clara a vecinos, municipios y Consejos de Seguridad sobre el funcionamiento del sistema y su rol en las investigaciones judiciales.
Tecnología al servicio del anonimato
Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la línea gratuita 0800-333-4124. El secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, explicó que se trata de una plataforma informatizada de alta seguridad.
“El vecino puede aportar datos sin revelar su identidad, sin presentar documentación y sin que queden registros personales”, aseguró, destacando la confidencialidad del sistema.
Un centro técnico que aporta a la Justicia Federal
La modernización permite que Senac opere como un centro de análisis donde un equipo especializado evalúa la información recibida antes de remitirla a la Justicia Federal.
Este procedimiento otorga mayor solidez a las causas, optimiza recursos y mejora la eficacia de los operativos contra estructuras de venta ilegal de estupefacientes.
Un abordaje integral: seguridad y salud
La política provincial se apoya en un enfoque complementario: por un lado, el trabajo de seguridad orientado a desarticular kioscos narco; por otro, el abordaje sanitario y preventivo encabezado por APASA.
Durante las jornadas, se remarcó que la problemática requiere coordinación: denuncia para combatir el delito y acompañamiento profesional para atender sus consecuencias sociales.
Crece la confianza y aumentan las denuncias
Según Buonaventura, cada campaña de difusión genera un incremento inmediato de denuncias, lo que refleja mayor confianza ciudadana cuando se garantiza protección y seguimiento institucional.
- Dato útil: la línea 0800-333-4124 está disponible en todo el territorio provincial, de forma gratuita y 100% anónima.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar