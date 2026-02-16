Río Negro refuerza la línea 0800 Drogas para denuncias anónimas contra el narcotráfico

El Gobierno provincial continúa fortaleciendo el sistema de denuncias anónimas 0800-Drogas, una herramienta central para combatir el narcomenudeo y mejorar la seguridad ciudadana. En el marco de una estrategia articulada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y organismos de Salud, se impulsa la participación de los vecinos mediante un mecanismo que garantiza anonimato absoluto.

Despliegue territorial en localidades rionegrinas

La Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA) iniciaron un ciclo de charlas y capacitaciones en Choele Choel, Fernández Oro y Cipolletti.

Según comunicaron los referentes, el objetivo es acercar información clara a vecinos, municipios y Consejos de Seguridad sobre el funcionamiento del sistema y su rol en las investigaciones judiciales.

Tecnología al servicio del anonimato

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la línea gratuita 0800-333-4124. El secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, explicó que se trata de una plataforma informatizada de alta seguridad.

“El vecino puede aportar datos sin revelar su identidad, sin presentar documentación y sin que queden registros personales”, aseguró, destacando la confidencialidad del sistema.

Un centro técnico que aporta a la Justicia Federal

La modernización permite que Senac opere como un centro de análisis donde un equipo especializado evalúa la información recibida antes de remitirla a la Justicia Federal.

Este procedimiento otorga mayor solidez a las causas, optimiza recursos y mejora la eficacia de los operativos contra estructuras de venta ilegal de estupefacientes.

Un abordaje integral: seguridad y salud

La política provincial se apoya en un enfoque complementario: por un lado, el trabajo de seguridad orientado a desarticular kioscos narco; por otro, el abordaje sanitario y preventivo encabezado por APASA.

Durante las jornadas, se remarcó que la problemática requiere coordinación: denuncia para combatir el delito y acompañamiento profesional para atender sus consecuencias sociales.

Crece la confianza y aumentan las denuncias

Según Buonaventura, cada campaña de difusión genera un incremento inmediato de denuncias, lo que refleja mayor confianza ciudadana cuando se garantiza protección y seguimiento institucional.