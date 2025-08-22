Investigan la muerte de un hombre en Allen: gran operativo este viernes

Un hombre de 75 años fue hallado sin vida este viernes por la mañana en su vivienda, en Allen. El fiscal del caso, Ricardo Romero, ordenó la autopsia para establecer las causas de la muerte. Fuentes vinculadas a la investigación, indicaron que el cuerpo no presentaba signos de criminalidad.

La Policía fue alertada del hecho alrededor de las 7. Al lugar, se trasladó personal de la comisaría sexta. La vivienda del hombre está ubicada sobre el acceso Martín Fierro de la localidad rionegrina.

Efectivos de la comisaria sexta se trasladaron al lugar, este viernes a primera hora. Foto: archivo.

Fuentes indicaron a Diario RÍO NEGRO que los ingresos de la casa «no estaban violentados» y que no se registraron «indicios de robo«, por lo que se investiga un presunto suicidio.

Noticia en desarrollo