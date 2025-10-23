Investigan un violento robo armado en Cipolletti: desvalijaron una casa y se llevaron dos autos

Un violento asalto tuvo lugar en la madrugada del jueves en una vivienda del norte de Cipolletti, en la zona cercana al club Marabunta. Cuatro delincuentes, uno de ellos armado, ingresaron por el patio trasero de una casa donde vive una pareja de adultos mayores, los maniataron y exigieron dinero bajo amenazas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando los ladrones sorprendieron a los propietarios en su domicilio. Tras intimidarlos con un arma de fuego, robaron algo de dinero en efectivo, diversos objetos de valor y escaparon en dos vehículos pertenecientes a las víctimas.

Actuaron con violencia y precisión

De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal, los delincuentes redujeron a las víctimas, revisaron el interior de la vivienda y huyeron con los dos autos marca Volkswagen (Taos y Up) . Los investigadores creen que los asaltantes actuaron con conocimiento previo del lugar y de los movimientos de los ocupantes.

El comando radioeléctrico recibió el llamado de emergencia a la madrugada, y en cuestión de minutos la Brigada de Investigaciones y la fiscalía de turno comenzaron las tareas en el lugar. «Se están analizando imágenes, tomando testimonios y cumpliendo todas las diligencias de rigor. Por ahora no hay detenidos», señalaron desde el MPF.

Una seguidilla de robos violentos en la ciudad

La noche anterior, vecinos de la zona también sufrieron otro robo de similares características, dentro del mismo barrio. Además, estos ilícitos engrosan la lista de una serie de asaltos ocurridos en las últimas semanas en Cipolletti.

El viernes pasado, encapuchados ingresaron a una empresa de transporte ubicada sobre la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de la Isla Jordán. Maniataron a los empleados y robaron elementos valuados en miles dólares, incluyendo relojes Rolex, joyas de oro y dinero en efectivo.

En ese episodio, los delincuentes irrumpieron pasada la medianoche, cuando los trabajadores descansaban dentro del predio. Los golpearon y los amenazaron con armas de fuego mientras forzaban la caja fuerte.

La investigación apunta a bandas organizadas

Aunque no habría indicios de que se trate de la misma banda, investigadores creen que se trata de grupos delictivo con un nivel de planificación y precisión. En el caso del robo en la empresa, los autores cortaron cables de cámaras y computadoras con una amoladora para eliminar posibles registros de video. Sin embargo, los DVR donde se almacenaban las grabaciones estaban escondidos y no pudieron ser sustraídos.

Otro robo con prisión preventiva en el barrio 2 de Agosto

A la par de estos hechos, la Justicia de Cipolletti dictó prisión preventiva para un hombre acusado de participar en un violento robo ocurrido el 20 de septiembre en una vivienda del barrio 2 de Agosto. En esa oportunidad, un grupo armado ingresó en la madrugada, amenazó a una familia y se llevó una motocicleta, tres teléfonos celulares y dos televisores: un hecho de similares características que el ocurrido esta madrugada.

La Fiscalía formuló cargos por robo doblemente agravado —por haber sido cometido en poblado y en banda, y con el uso de armas— en concurso con portación ilegal de arma de fuego. La jueza de Garantías avaló el pedido del MPF y dispuso que el imputado permanezca detenido durante cuatro meses.

Investigaciones en marcha

Por el momento, las pesquisas continúan bajo la dirección de la Fiscalía de Cipolletti y la Brigada de Investigaciones, que trabajan en conjunto para identificar a los responsables. Se esperan avances a partir del análisis de las cámaras de seguridad y el rastreo de los vehículos sustraídos en el último robo.

No se descarta que se trate de bandas organizadas que operan en la ciudad y que podría estar involucrada en otros asaltos recientes.