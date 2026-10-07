Llegó al hospital de Bariloche para atenderse y encontraron una pistola oculta dentro de una de sus zapatillas

Un joven de 21 años ingresó al Hospital Zonal de Bariloche para recibir atención médica y, durante el procedimiento, el personal sanitario encontró una pistola oculta dentro de una de sus zapatillas. El arma tenía tres cartuchos en el cargador y fue secuestrada para las pericias correspondientes.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:40, cuando una ambulancia llegó a la guardia con el joven. Mientras se realizaban las primeras intervenciones, los trabajadores de salud le retiraron las zapatillas y detectaron un elemento en el interior de una de ellas.

El hallazgo en la guardia

Ante la sospecha de que podía tratarse de un arma, el personal sanitario dio aviso a los efectivos policiales que cumplían funciones en el ingreso de la guardia.

Como medida preventiva, los policías realizaron el procedimiento correspondiente y mantuvieron al joven esposado mientras aguardaban las directivas de la Justicia.

Luego intervino el Gabinete de Criminalística, que secuestró y peritó el arma. Se determinó que era una pistola semiautomática Walther calibre 6,35 milímetros, de origen alemán.

El arma tenía tres cartuchos en el cargador, aunque no contaba con un cartucho en la recámara.

Qué resolvió la Fiscalía

A partir de los resultados obtenidos, tomó intervención el fiscal Guillermo Lista. El representante del Ministerio Público Fiscal dispuso notificar al joven por una infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculada con la portación ilegítima de un arma de fuego.

La Fiscalía resolvió además que el joven no permaneciera detenido. Una vez completadas las actuaciones, el expediente continuará su trámite mientras se intenta establecer la procedencia del arma y las circunstancias en las que era portada.