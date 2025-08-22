Agravaron los cargos contra la mujer imputada de causar la muerte de Elizabeth Martínez y quedó con preventiva

La audiencia de reformulación de los cargos a la imputada se hizo este viernes, en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. (foto gentileza MPF)

La jueza Carina Álvarez admitió este viernes la reformulación de los cargos que la fiscal Guadalupe Inaudi atribuyó a una mujer, que había sido imputada por causar un choque que desencadenó la muerte de Elizabeth Martínez. El siniestro vial ocurrió en la Ruta Provincial 7, que comunica a las ciudades de Neuquén y Centenario.

También, la jueza le impuso cuatro meses de prisión preventiva, en lugar de los seis que había pedido la fiscalía.

El hecho que se investiga ocurrió la mañana del 1 de agosto pasado, cuando la sospechosa conducía un Volkswagen Vento por la Ruta 7 y embistió a la víctima, que se desplazaba en una moto.

La fiscalía le atribuyó haber pasado con un semáforo en rojo, y a pesar del tránsito intenso en esa zona de la Ruta 7 y del riesgo evidente para terceros, continuó su marcha por el carril izquierdo y embistió a la víctima, quien circulaba en una motocicleta tras dejar a su hijo en la escuela. El impacto provocó la muerte inmediata de Martínez por politraumatismos.

La imputada se dio a la fuga sin prestar asistencia a la víctima. Horas después, se presentó en la comisaría 5 de Centenario.

La formulación de cargos

El 2 de agosto pasado, la fiscalía imputó a la conductora del Vento. Calificó en ese momento el hecho atribuido a la mujer como un homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima. También por conducir sin estar habilitada por autoridad competente, por violar la señalización del semáforo y por hacerlo con culpa temeraria.

Este viernes, Inaudi cambió la calificación legal del hecho. Y le atribuyó ser la autora de un homicidio simple con dolo eventual. La audiencia se hizo en la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

Inaudi dijo que un relevamiento de cámaras permitió verificar que, desde que el semáforo se puso en amarillo y se produjo el impacto, pasaron 12 segundos. También, informó sobre una pericia en la que se constataron cortes hechos probablemente con un cuchillo en el sistema de frenos del auto que conducía la imputada. Sostuvo que esos cortes se produjeron después de que embistiera a Martínez. Y señaló que encontraron el cuchillo tipo serrucho junto a la batería.

Un antecedente

La fiscal mencionó que contaban con un video de una situación que se desarrolló en enero de 2022, que fue publicado en un portal informativo local y en las redes sociales de la imputada, donde se la ve como acompañante incitar a otra persona a pasar semáforos en rojo a gran velocidad, y en un punto gritar: “¡Nos vamos a morir!”

Según la fiscal, en ese momento la sospechosa se representó ese resultado con ese accionar y consideró que lo mismo ocurrió en el incidente en el que murió Martínez.

Añadió que el 17 de agosto último, entre las 6 y las 7, a poco más de dos semanas del hecho por el que está acusada, protagonizó incidentes con un grupo de personas luego de ser detenida, como acompañante, en un control de alcoholemia.

Inaudi dijo que si bien quien estaba implicado era el conductor del auto, ella se mostró desafiante ante las recriminaciones de las personas que la reconocieron.

La prisión preventiva

Con esas evidencias recolectadas fundamentó el pedido de cambio de calificación a homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de prisión efectiva mucho más alta que el homicidio culposo agravado.

Tras escuchar los argumentos, la jueza admitió el planteo de la fiscal y aceptó el cambio de calificación legal del hecho imputado a la mujer. Pero autorizó cuatro meses de prisión preventiva.

Un beneficio revocado

Además, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén revocó en las últimas horas el beneficio de la llamada “pena natural”, que se le había otorgado a la mujer por un incidente vial, junto a su hijo en la Ruta Provincial 7.

El beneficio se le había otorgado tras un choque en 2024, cuando perdió el control de su vehículo, impactó contra un poste y sufrió lesiones junto a su hijo, que viajaba en una sillita mal asegurada.

En esa oportunidad, se comprobó que circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, pero al no tener antecedentes, la fiscalía entendió que las consecuencias del hecho eran sanción suficiente.

La imputada fue detenida el jueves en Cipolletti. La Policía de Río Negro, con apoyo de la División Tránsito Centenario, la localizó en una vivienda del barrio Almirante Brown.