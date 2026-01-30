Muerte de Narela Barreto en Los Ángeles: cómo fue el hallazgo y la principal hipótesis de la familia

Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que residía en Los Ángeles y cuya desaparición mantuvo en vilo a su familia desde el pasado 23 de enero 2026, fue hallada muerta este jueves. Según confirmó su hermano, Santiago, en declaraciones a Telenoche, el hallazgo se produjo en la vía pública, a solo cinco cuadras del departamento al que la joven se había mudado recientemente.

Si bien la policía local aguarda los resultados de la autopsia prevista para este viernes, la familia sostiene la hipótesis de un ataque directo, descartando el móvil del robo tras confirmarse que Narela Barreto conservaba sus pertenencias.

El hallazgo en la vía pública y la reconstrucción de las últimas horas de Narela Barreto

De acuerdo al testimonio de Santiago Barreto, quien recibió la información de su padre presente en el lugar de los hechos, el cuerpo de Narela habría estado a la intemperie durante varios días. «Parece que estaba muerta ya desde el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas«, señaló el hermano de la víctima.

La investigación ha permitido reconstruir que la joven no utilizó servicios de transporte por aplicación en sus últimos momentos y que, al ingresar a su vivienda con las autoridades, se encontró todo en orden. El hecho de que Narela tuviera su teléfono celular consigo refuerza la teoría de un ataque personal por sobre un hecho de inseguridad urbana.

La hipótesis del ataque a Narela Barreto: «No fue un intento de robo«

La familia descarta que el crimen de Narela Barreto haya ocurrido dentro del hogar o que el móvil haya sido el despojo de bienes materiales. Santiago Barreto expresó la sospecha de que Narela fue abordada mientras se dirigía a su nuevo empleo.

«La agarraron cuando estaba yendo al trabajo«, afirmó, sugiriendo que la joven pudo haber sido sorprendida y atacada de manera inmediata. Esta versión coincide con el relato de los allegados que describen a Narela como una persona responsable que mantenía una comunicación constante con su madre en Argentina.

El vínculo de Narela Barreto con un sospechoso: la pista del joven colombiano

A medida que avanza la investigación, el entorno cercano de Narela Barreto ha puesto el foco en la vida personal de la joven. Amigas y primas de la víctima han aportado datos a la Policía de Los Ángeles (LAPD) sobre una relación «inestable» que Narela mantenía con un hombre de nacionalidad colombiana.

Conflictos previos : según Violeta, prima de Narela , existían discusiones frecuentes y un distanciamiento marcado.

: según , existían discusiones frecuentes y un distanciamiento marcado. Investigación en curso: una amiga cercana, Janet —quien fue la primera en reconocer el cuerpo—, confirmó a Clarín que ya brindó la identidad y los datos de este hombre a las autoridades y a un detective privado que colabora en el caso.

Mientras la comunidad argentina en el exterior se encuentra conmocionada, la familia aguarda que la justicia estadounidense avance sobre las pruebas recolectadas en el teléfono de la víctima y los testimonios brindados para esclarecer el femicidio de Narela en territorio norteamericano.