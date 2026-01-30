Femicidio de Narela Barreto: el perfil del principal sospechoso

La investigación por la muerte y posible femicidio de Narela Barreto (27) en Estados Unidos ha tomado un giro determinante hacia su círculo personal. Tras el hallazgo del cuerpo en la vía pública, a pocas cuadras de su vivienda, las sospechas de los allegados se centran en un hombre de nacionalidad colombiana con quien la joven mantenía una relación inestable.

Según confirmaron fuentes del entorno de Narela Barreto a Clarín, los datos de este individuo ya han sido proporcionados al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y a un detective privado para avanzar en la reconstrucción de sus últimas horas.

La pista del sospechoso por el femicidio de Narela Barreto: una relación marcada por conflictos

Luján Roswell, amiga de Narela Barreto en Los Ángeles, y Janet, quien fue la encargada de reconocer el cuerpo, coinciden en señalar a una expareja como figura central en las sospechas. Describen un vínculo «que iba y venía» y que, en el último tiempo, se habría vuelto conflictivo.

«No le gusta que ella sea libre«, aportó Violeta, prima de la víctima, quien además detalló que el hombre ya está en la mira de las autoridades norteamericanas tras las declaraciones testimoniales brindadas este jueves.

Por su parte, Santiago Barreto, hermano de la joven, admitió que la familia en Argentina desconocía los pormenores de este noviazgo, subrayando el perfil discreto que Narela mantenía sobre su vida privada, aunque confirmó que el resto de sus amistades eran conocidas por el núcleo familiar.

La hipótesis del ataque dirigido contra Narela Barreto en la vía pública

La familia sostiene con firmeza que Narela Barreto fue víctima de un ataque directo mientras se dirigía a trabajar. Esta teoría cobra fuerza tras descartarse otras posibilidades:

Sin robo : un amigo de la joven inspeccionó el departamento junto a la policía y encontró todas sus pertenencias en orden.

: un amigo de la joven inspeccionó el departamento junto a la policía y encontró todas sus pertenencias en orden. Sin transporte por app : Santiago aclaró que no hay registros de viajes en Uber (cuenta vinculada al mail de su madre) ni indicios de que hubiera abordado un vehículo de pasajeros en sus momentos finales.

: Santiago aclaró que no hay registros de viajes en Uber (cuenta vinculada al mail de su madre) ni indicios de que hubiera abordado un vehículo de pasajeros en sus momentos finales. Ataque sorpresa: la familia sospecha que Narela fue interceptada en la calle y que el homicidio ocurrió de forma inmediata, posiblemente bajo una modalidad de ataque que la dejó sin capacidad de defensa.

Autopsia y avances en la causa judicial que investiga el femicidio de Narela Barreto

El cuerpo de Narela Barreto será sometido a una autopsia este viernes 30 de enero 2026, procedimiento que resulta vital para determinar la causa exacta de la muerte y buscar rastros biológicos que vinculen al sospechoso con la escena.

Marcelo Márquez Barreto, padre de la joven, permanece en Los Ángeles gestionando los trámites legales tras haber cumplido la dolorosa promesa de encontrarla. La comunidad de Banfield, de donde era oriunda la víctima, sigue con atención el caso, mientras el consulado argentino brinda asistencia a la familia en medio de la investigación por presunto femicidio en territorio extranjero.