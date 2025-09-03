Robó perfumes de una farmacia de Centenario y fue capturado gracias al aporte de comerciantes

Un hombre de 29 años fue demorado este miércoles por la mañana en Centenario, acusado de haber sustraído elementos de una farmacia ubicada en la intersección de Avenida Libertador y Honduras.

El hecho ocurrió pasadas las 10:20 y fue alertado a través del grupo de WhatsApp institucional conformado por comerciantes de la ciudad.

Personal de la Comisaría 52° acudió de inmediato al lugar, donde un empleado del local brindó información detallada sobre lo sucedido.

Dieron con el autor durante el patrullaje

Con esos datos, los efectivos iniciaron un patrullaje que permitió localizar al sospechoso en la esquina de Alfonsina Storni y Buenos Aires, en el sector Barranco del barrio Los Pioneros.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar arrojando una caja de perfume, pero fue interceptado rápidamente.

Durante el procedimiento, se le incautaron dos perfumes que habían sido robados del comercio. Los productos fueron restituidos a la farmacia y el detenido quedó a disposición de la Justicia.