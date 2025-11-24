Video | Tensión en el Penal 2 de Roca: familiares denuncian «represión» contra los internos tras requisas «humillantes»

Momentos de tensión se registraron este lunes en el Penal 2 de Roca, ubicado sobre la calle Maipú, donde un grupo de familiares de personas privadas de libertad inició una protesta para denunciar presuntas irregularidades en las requisas. Los manifestantes aseguran que entre las 11:30 y las 12 se escucharon detonaciones dentro del establecimiento.

La situación generó preocupación creciente, ya que hasta el momento las autoridades penitenciarias no emitieron ningún comunicado oficial ni brindaron precisiones sobre el estado de los detenidos ni sobre lo ocurrido en el interior del penal.

Qué denuncian los familiares

Los familiares explicaron a Diario RÍO NEGRO que la protesta responde a prácticas de requisa que califican como «humillantes», especialmente hacia mujeres y niños que concurren a las visitas. Según relataron a este medio, el reclamo viene sosteniéndose desde hace varios días y no encontraron respuestas por parte del servicio penitenciario.

Familiares se convocaron frente al portón de ingreso al Penal 2 de Roca. Foto Alejandro Carnevale.

En el lugar se congregaron alrededor de 20 personas, además de representantes del Observatorio de Derechos Humanos. Los manifestantes afirmaron que escucharon disparos o «detonaciones» y solicitaron información urgente sobre lo que sucede en los pabellones.

El rol del Observatorio y las denuncias sobre requisas

Ana Calafat, representante del Observatorio de Derechos Humanos, indicó que la modalidad de control aplicada en el Penal 2 «resultó humillante para las mujeres que ingresaron«, situación que habría provocado incluso descompensaciones. También señaló que estas prácticas ya habían sido denunciadas en Cipolletti y que ahora se replican en Roca desde el arribo del nuevo director.

Calafat sostuvo que se trata de procedimientos «ofensivos para cualquier mujer, pero también para niños y niñas sometidos a requisa», y remarcó que buscan respuestas claras sobre los protocolos que se están aplicando.

Presunto motín o huelga de hambre reprimida

En cuanto a lo ocurrido dentro del penal, Calafat deslizó que no se trató de un motín convencional sino de una «huelga de hambre reprimida por las autoridades». Explicó que ni ella ni los familiares pudieron ingresar al establecimiento ni obtener información sobre el estado de los internos.

Mientras tanto, la protesta se mantiene en el portón de ingreso y los manifestantes esperan ser recibidos por el director del penal. La tensión persiste debido al hermetismo institucional y a la falta de comunicación oficial sobre lo sucedido durante la mañana.

Sin respuestas del Servicio Penitenciario

Diario RÍO NEGRO consultó a las autoridades pertinentes, pero hasta el momento no obtuvo declaraciones. Los familiares sostienen que no se retirarán del lugar hasta recibir información certera y garantías sobre la integridad de los detenidos.

Diario RÍO NEGRO consultó a las autoridades pertinentes sobre el conflicto, aún no se obtuvieron respuestas.