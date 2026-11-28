El motociclista que falleció tras colisionar contra un automóvil sobre la Ruta Nacional 22, en la localidad rionegrina de Allen, fue identificado como Braian Samuel Gutiérrez, de 26 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Punta Alta.

De acuerdo con los reportes oficiales del área de comunicación del Ministerio de Seguridad de Río Negro y las actuaciones periciales labradas en el lugar del siniestro, el joven se desplazaba a bordo de una Honda CB Twister 250cc en dirección oeste-este al momento de la colisión.

El joven realizaba su primer viaje en motocicleta por la Patagonia junto a una acompañante cuando se produjo el impacto en el kilómetro 1198, a la altura del acceso Biló.

Qué ocurrió en el choque sobre la Ruta Nacional 22 y el acceso Biló en Allen

Las pericias preliminares y los testimonios recolectados en la intersección de la Ruta Nacional 22 y el acceso Biló reconstruyeron la secuencia del hecho, registrado el miércoles 25 de noviembre 2026 alrededor de las 12:18.

Según la reconstrucción de las pericias, un automóvil Renault Clio, conducido por una joven domiciliada en Allen, intentó cruzar la calzada nacional en sentido norte-sur sin advertir el avance de la motocicleta que circulaba por la traza principal.

La Honda Twister impactó contra el lateral derecho del automóvil y sus dos ocupantes cayeron sobre el asfalto; Braian Samuel Gutiérrez murió en el lugar, mientras que la mujer que viajaba como acompañante fue asistida por personal de emergencias y trasladada al hospital de Allen, sin que hasta el momento hayan trascendido partes oficiales sobre su evolución clínica.

El recorrido por la Patagonia que había iniciado Braian Gutiérrez desde Punta Alta

Días antes del siniestro en Allen, Braian Gutiérrez había compartido en redes sociales el itinerario de su viaje en moto por el sur argentino.

Según consignó el 17 de noviembre 2026 en el grupo Moto Ayuda Internacional, había partido desde Punta Alta (provincia de Buenos Aires) el jueves 12 de noviembre 2026 junto a una amiga en su Honda CB Twister 250cc, atravesando Río Colorado, Choele Choel, Chichinales, Neuquén, Senillosa, Zapala, Primeros Pinos, Villa Pehuenia, Moquehue, Río Ñorquincó, Piedra Pintada, Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Su hoja de ruta contemplaba continuar por Villa Traful, Villa La Angostura, Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Puerto Patriada, con destino final en el Parque Nacional Los Alerces, antes de emprender el regreso por el Alto Valle de Río Negro.