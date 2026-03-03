AFA se reúne para definir qué pasará con el paro del futbol este 9 de marzo

Ante la tentativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para postergar la novena fecha del torneo, los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán este martes para definir si se levanta o no el paro.

El motivo surgió tras las acusaciones a al presidente Claudio «Quiqui» Tapia, por lavado de activos y desviación de fondos a empresas fantasmas. El tesorero, Pablo Toviggino, también es investigado por supuesto manejo de una red de triangulaciones entre clubes locales y de Paraguay.

Según informó Infobae bajo fuentes judiciales, la acusación surge tras un proceso de fiscalización que detectó movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente.

La información detalla que muchas de las operaciones de Tapia se vincularon en grandes sumas de dinero a empresas sin registros o acciones. Por otro lado, los traspasos de jugadores por parte de Toviggino implicarían una triangulación con equipos de Paraguay para eludir controles fiscales y justificar movimientos de fondos.

Ante el inicio de las investigaciones, los mandatarios estipularon un paro general del fútbol profesional para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

La defensa de Tapia y el apoyo de los clubes argentinos

La dirigencia del fútbol argentino remarcó que no existe deuda exigible y que los pagos realizados por Tapia fueron concretados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

De momento, el entorno de Toviggiono brindó detalles antes la causa vinculada con él. Sin embargo aclararon que el caso del presidente ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones.

Desde AFA, acusaron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Distintos dirigentes y clubes de la Liga Profesional manifestaron su apoyo a Tapia y compañía ante las acusaciones legales. Entre ellos fueron Boca Juniors, Club Atlético Barracas, Estudiantes de Córdoba, San Lorenzo, Independientes, Rosario Central, Lanús, entre otros.