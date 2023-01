APDH denuncia condiciones de «encierro inhumano» en el Penal 3 de Bariloche

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bariloche denunció que existen condiciones de «encierro inhumano» en el Penal 3 y expresó su preocupación por la situación carcelaria.

Las denuncias por malas condiciones de habitabilidad en el establecimiento penal de Bariloche no son nuevas y se repiten de manera habitual. El año pasado, el Juzgado de Ejecución Penal hizo lugar a un hábeas corpus y ordenó a la provincia a realizar obras y mejoras en el edificio, que según el Ministerio de Seguridad y Justicia, se cumplieron.

Ahora la APDH vuelve a exponer la situación carcelaria con preocupación. «La condición de encierro inhumano que están padeciendo los detenidos llega a un nivel de indignidad insostenible en cualquier sociedad civilizada contemporánea«, expresaron en un comunicado que hicieron público ayer en el que también se hace responsable a la Justicia.

De manera paralela a este informe, circuló ayer por redes sociales un video filmado dentro de la unidad penal en el que se observan agentes Penitenciarios profiriendo golpes a un detenido.

Para la APDH, «la privación de la libertad no debe ser humillante y dolorosa, ni asociada a una venganza, sino a la reparación del daño cometido», indicó el organismo que recordó que el artículo 23 de la Constitución de Río Negro establece que las «cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados; son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo» y agrega que «todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican, consienten o no lo denuncian».

«Además del rigor innecesario, la cárcel de Bariloche es un edificio que fue construido hace cincuenta años como hogar de ancianos, sin espacios adecuados para el encierro de personas», recordó la APDH que se remitió a un informe de la Pastoral Social emitido en julio de 2022 donde cuestionaron que solo se adaptó el edificio colocando muros y rejas.

En su momento se remarcó que el Penal 3 tiene capacidad para 94 internos y había el año pasado 158, en condiciones de hacinamiento extremo. La APDH afirmó que ahora la población carcelaria aumentó.

El organismo remarcó que «los derechos humanos no son privativos de algunas personas, sino de todos los seres humanos y, en consecuencia, nos sentimos obligados a denunciar este atropello a la vida y exigimos de forma urgente una solución eficaz y duradera frente al abandono del ámbito penitenciario».