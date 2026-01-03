Apoyos y repudios: qué dijo el arco político argentino luego de la captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo encabezado por los Estados Unidos —que incluyó su extracción del país y la imputación por narcoterrorismo— el escenario político argentino exhibió fuertes diferencias de posicionamiento. Los detalles.

La captura de Nicolás Maduro profundizó la grieta

Las reacciones frente a la captura de Nicolás Maduro fueron de respaldo y celebración. La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el hecho como “un día histórico” y recordó que Argentina, al igual que Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista.

En un mensaje publicado en X, sostuvo que se trata de una estructura criminal “liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro” y concluyó: “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también apoyó la captura y expresó su expectativa de una Venezuela reunificada, con justicia para los responsables de violaciones a los derechos humanos, restitución del sistema democrático y liberación de los presos políticos. “¡Venezuela libre!”, escribió.

En la misma línea, el expresidente Mauricio Macri celebró la detención y afirmó que “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”. Recordó sus denuncias previas contra el régimen venezolano y su respaldo a la dirigente opositora María Corina Machado.

El PRO, como fuerza política, difundió un comunicado en el que acusó a Maduro de destruir la institucionalidad, perseguir a la oposición, silenciar a la prensa y forzar el exilio de millones de venezolanos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó a los mensajes de apoyo y calificó el hecho como “histórico”, al señalar que la dictadura que sometió al pueblo venezolano “llegó a su fin”. En tanto, el legislador porteño Waldo Wolff publicó un comunicado titulado “Venezuela Libre”, en el que enumeró violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y el éxodo masivo provocado por el régimen, y reclamó que los responsables rindan cuentas por sus crímenes.

En contraste, desde el peronismo y la izquierda hubo un rechazo explícito al operativo. La dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, calificó la acción como una “agresión del imperialismo yanqui” y llamó a repudiar el accionar de Estados Unidos y a impulsar una movilización antiimperialista en el continente.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también condenó el operativo militar y sostuvo que constituye una “grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”, además de advertir que altera la estabilidad regional y sienta un precedente peligroso.

El Partido Justicialista, a través de su cuenta oficial, difundió un comunicado de repudio al ataque dirigido por el expresidente estadounidense Donald Trump y denunció violaciones a tratados internacionales. En la misma línea, La Cámpora rechazó el “ataque militar de Estados Unidos en Venezuela”, al que calificó como una violación a la soberanía regional y un acto explícito de imperialismo.

Con información de Infobae