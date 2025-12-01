Argentina pidió en la Corte de La Haya «una acción inmediata» en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro

El Gobierno de Javier Milei exigió una «acción inmediata» de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela. Además se solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El pedido en La Haya se da en días donde hay una escalada de tensión entre el país caribeño y Estados Unidos.

«Atención inmediata» en Venezuela: el pedido a la Corte Internacional

“La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata», dijo el embajador argentino Diego Emilio Sadofschi, representante ante la CPI en La Haya.

Las palabras fueron pronunciadas durante la apertura de la conferencia anual del tribunal. El diplomático dijo que desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, “ha habido pocos avances”.

Y agregó: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.

Sadofschi aclaró que la actitud adoptada por Argentina de no bloquear el consenso en torno a la declaración general de la asamblea no tiene que interpretarse como una concesión para Venezuela. «Lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”, dijo.

Y reiteró: «Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”, expresó Sadofschi.

Las declaraciones del diplomáticos se dan también en un contexto bilateral atravesado por la detención en Caracas del gendarme argentino Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina. Desde el Gobierno nacional dijeron que fue arrestado bajo acusaciones infundadas y que permanece privado de su libertad bajo condiciones inciertas.

En los últimos días también hubo una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El país norteamericano desplegó desde septiembre fuerzas militares en el Caribe. Además pidió que se cierre el espacio aéreo, lo que derivó en la cancelación de vuelos de varias aerolíneas.

Venezuela denunció «ejecuciones extrajudiciales» en ataques de Estados Unidos

La Asamblea de Venezuela iniciará una investigación a las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” de venezolanos en los bombardeos militares que inició Estados Unidos hace tres meses en contra de embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Caribe.

El presidente de la Asamblea y cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció el domingo después de reunirse con familiares de las víctimas, que se conformará una comisión de diputados para investigar “los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe”.

Con Infobae y AP