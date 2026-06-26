La interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner suma tensión en el peronismo del interior de cara a las elecciones

La profundización de la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof encendió las alarmas entre referentes del peronismo del interior del país, que observan con preocupación el impacto de la disputa en el futuro del espacio político.

Según distintos dirigentes, el enfrentamiento amenaza con deteriorar la posibilidad de construir una propuesta competitiva a nivel nacional. A poco más de un año para las elecciones nacionales de 2027.

La interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner: la posible debilitación del partido de cara a 2027

Desde varias provincias sostienen que el conflicto bonaerense trasciende los límites del distrito más grande del país y condiciona la estrategia del justicialismo en el resto del territorio.

Miembros políticos consideran que la confrontación permanente dificulta la conformación de un proyecto común y genera incertidumbre entre los dirigentes locales. Esta disputa podría ser clave y letal para la campaña electoral.

En las provincias también entienden que el escenario político atraviesa un cambio de ciclo para el kirchnerismo. Sin embargo, admiten que la prioridad de muchos mandatarios será preservar sus propios territorios mediante elecciones provinciales desdobladas, con el objetivo de evitar que la disputa nacional afecte las campañas locales.

En ese contexto, prevalece la sensación de que las diferencias internas terminan debilitando al conjunto del espacio. Tanto Axel Kicillof de un lado y Cristina Fernández de Kirchner en el otro, no se espera una pronta solución para limpiar la imagen en disputa generada en el último mes.

La interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner: la mirada desde los gobernadores del interior y la posible repercusión

Dirigentes del interior remarcan que, mientras cada distrito concentre sus esfuerzos en la competencia provincial y la pelea continúe sin resolverse, será difícil consolidar una alternativa nacional con capacidad de enfrentar al oficialismo en futuros procesos electorales.

En ese marco, varios referentes cuestionan la falta de consensos dentro del peronismo y advierten que el desgaste provocado por la confrontación interna termina alejando al espacio de las demandas sociales y de los problemas económicos que afectan a la población.

La tensión entre el sector alineado con Cristina y Máximo Kirchner y el espacio que responde a Kicillof se intensificó en los últimos días, con nuevos cruces públicos y diferencias sobre la conducción política y la estrategia electoral del peronismo bonaerense.

Mientras la interna continúa abierta, en el peronismo del interior insisten en que el desafío principal pasa por recuperar la unidad y construir un proyecto político que trascienda las disputas personales. De lo contrario, advierten, el espacio corre el riesgo de llegar fragmentado a los próximos desafíos electorales.

Con información de Infobae