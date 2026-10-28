Walter Cortés presentó un nuevo valor de base para tasas y multas de Bariloche

El intendente Walter Cortés presentó el paquete de reforma fiscal y tarifaria para el 2027 en Bariloche con un valor de base con el módulo fiscal, que se aplica para todos los tributos, multas e infracciones, en 483 pesos.

El jefe comunal espera tener este año el respaldo del Concejo Deliberante, luego de que el año pasado se rechazó por mayoría la actualización de la ordenanza fiscal y tarifaria y consecuentemente se mantienen hasta hoy valores del módulo fiscal de julio de 2025 (373 pesos).

La actualización del módulo fiscal significa un aumento del 29,5% respecto del valor actual y está por debajo del monto que en septiembre el Ejecutivo pretendió llevarlo con un proyecto de ordenanza que no prosperó en el Concejo.

Según el proyecto remitido la semana pasada al Concejo Municipal, el intendente también pidió en el artículo 2 otorgarle una facultad para “establecer prórrogas de hasta sesenta (60) días en los vencimientos generales, cuando razones de orden administrativo o de fuerza mayor así lo aconsejen”.

Según el proyecto actual, el nuevo valor del módulo fiscal debería regir desde el 1 de enero de 2027 con un ajuste previsto el 30 de junio de 2027 en base a la evolución del Índice Municipal de Actualización Tributaria (IMAT) que se conformará considerando la variación de los insumos de mayor preponderancia en el costo de los servicios municipales como salarios (75% de ponderación) y precio del gasoil grado 3 (25% de ponderación).

Se aclara que el incremento del módulo fiscal con la aplicación del ajuste no podrá exceder en más al porcentaje de incremento interanual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En otros municipios de la provincia se utilizan unidades de medida similares para multas. En Roca se denomina Usam (unidad de sanción municipal) que tiene un valor de 1.200 pesos y en Cipolletti es la SAM (sanción administrativa municipal) que equivale a 1.786 pesos.

En qué se aplica el módulo fiscal como valor de base

El módulo fiscal es “la unidad de medida no monetaria para la expresión de los valores mínimos y fijos de la presente ordenanza y como medida de referencia cuando otras ordenanzas, convenios, contratos o resoluciones así lo establezcan”.

Para ejemplificar, con el módulo fiscal se rige el pago mínimo de la Tasa por Servicios Municipales con un equivalente a 12 módulos en la Zona IIIB (barrios Malvinas, Nahuel Hue, Vivero, 28 de Abril, entre otros) y 60 módulos para la Zona 0 (comercios de las avenidas Bustillo y Pioneros; propiedades de la costanera y costa de lagos, barrio Belgrano, entre otros).

Así, si prospera el nuevo valor del módulo fiscal, el valor mínimo de la tasa por servicios en los barrios de la Zona IIIB ascendería a 5.796 pesos (3,7 dólares) y a 28.980 pesos (18,5 dólares) para la Zona 0.

En el caso de las multas de tránsito, que también se miden por el módulo fiscal, una multa leve que según la reforma fiscal y tarifaria sería de 160 a 340 módulos fiscales, es decir que parten de 77.280 pesos (49,5 dólares); las multas graves van de 450 a 2.400 módulos fiscales, se inician en 217.350 pesos (139 dólares); y las muy graves de 2.500 a 6.000 módulo, desde 1,2 millones pesos (769 dólares).

Un vendedor ambulante con un carrito con dos ruedas, según la normativa, debería pagar el equivalente a 5 módulos fiscales para su habilitación, es decir unos 2.415 pesos (1,5 dólares).