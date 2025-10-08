Javier Milei reunió a su Gabinete tras el fallo que trabó el reemplazo de José Luis Espert

Javier Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada. El nuevo encuentro se da en un miércoles agitado para el oficialismo que en Diputados debate reformas de los DNU y a nivel electoral, debe reajustar su lista para las elecciones del 26 de octubre.

Le nueva reunión encabezada por el presidente libertario cuenta con varias ausencias y se da luego de la Justicia Electoral rechazara la intención de La Libertad Avanza de oficializar a Diego Santilli como el sucesor de José Luis Espert en la lista de Buenos Aires.

Según la información brindada por el Gobierno, la reunión se realizó en el Salón Eva Perón y cuenta con la presencia de algunos de los ministros. El objetivo es coordinar los pasos para seguir la campaña electoral y evaluar también la decisión de apelar el rechazo del juez Alejo Ramos Padilla, quien impidió el cambio de Santilli con Espert.

Quienes no forman parte de la reunión son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Lisandro Catalán (Interior), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) y Luis “Toto” Caputo (Economía.

Diego Santilli no podrá reemplazar a Espert

Espert presentó su renuncia luego de la polémica que se originó debido al escándalo del empresario Fred Machado y el partido libertario propuso a Santilli como su reemplazo, sin embargo el magistrado consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno era «inconstitucional».

Debido a este rechazo quién quedó como la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires es Karina Vázquez, conocida popularmente como Karen Reichardt. En tanto Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.

Según comunicó Noticias Argentinas los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán para apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.

“No veo la chance de correr a Karen (Reichartd). Pero el fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad”, manifestó uno de los apoderados legales al sitio de Buenos Aires.