Cambios en el Gobierno: Mariano Sartoris reemplaza a Claudia Testa en Trabajo y hay nuevo superintendente de Salud

Claudia Testa dejó la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, que encabezaba desde noviembre de 2024. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Claudia Silvana Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar al abogado Mariano Mauro Sartoris. El cambio quedó formalizado este miércoles en el Decreto 1150/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La renuncia de Testa rige desde el 5 de octubre y la designación de Sartoris, desde el 6. Hasta ahora, el nuevo funcionario estaba a cargo de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, cargo al que también se le aceptó la renuncia desde el 5 de octubre.

Por qué se fue Claudia Testa y quién es Mariano Sartoris, el nuevo subsecretario de Trabajo

El cambio llega después de que la ministra Sandra Pettovello anunciara un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano.

Desde el Gobierno describieron a Sartoris como un abogado de extrema confianza de la ministra y aseguraron que la salida de Testa no implica un cuestionamiento a su gestión. «La gente en la que más confía la ministra es la que ocupa los cargos», señalaron. Así lo indicaron fuentes oficiales consultadas por Infobae.

Antes de llegar al Gobierno nacional, Sartoris trabajó en la administración porteña y en el área de relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

Testa había asumido a fines de noviembre de 2024, impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Venía de la Dirección General de Relaciones Laborales porteña y antes había integrado el equipo de abogados de la UOCRA, el gremio de la construcción que conduce Gerardo Martínez.

Durante su gestión estuvo a cargo de las negociaciones paritarias y la actualización de los convenios colectivos de trabajo, dos de las funciones centrales de la subsecretaría.

Cambio el organismo que controla obras sociales y prepagas: designan a Horacio Guevara

En paralelo, el Decreto 1152/2026, firmado por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, aceptó desde el 6 de octubre la renuncia de Claudio Adrián Stivelman como superintendente de Servicios de Salud.

En su lugar fue designado, desde el 7 de octubre, el ingeniero Horacio Alberto Guevara, con rango y jerarquía de secretario. La Superintendencia es el organismo que regula y fiscaliza a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga.