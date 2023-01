Castelli sobre su alianza con Rolando Figueroa: «en Neuquén hay una receta que no va más»

El diputado provincial de Avanzar, Lucas Castelli, explicó hoy la decisión de su partido de acompañar la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa, a quien describió como un dirigente con el «know how» para hacerse cargo de Neuquén. Evaluó que en la provincia «hay una receta que no va más», en relación con los últimos gobiernos del Movimento Popular Neuquino, y afirmó que hicieron un acuerdo programático común con el actual diputado nacional para las elecciones del 16 de abril.

«Con Rolo veníamos charlando hace bastante tiempo, veníamos compartiendo y viendo las mismas problemáticas de la provincia como la deuda histórica de infraestructura, de empleo. Y, a partir de ponernos de acuerdo, hemos firmado un acuerdo programático, un plan de gobierno para 2023 para poder trabajar todos juntos los espacios», detalló esta mañana en declaraciones a «Quien dijo verano», por RÍO NEGRO RADIO.

Dio como ejemplo de sus coincidencias la necesidad de «acompañamiento a los jóvenes con políticas públicas reales para obtener los empleos tan ansiados» y destacó que su partido fue impulsor de la ley de Empleo Joven que se sancionó en la Legislatura el año pasado.

También dijo que «Neuquén desde hace un tiempo vive una crisis educativa que amerita tomar decisiones importantes», entre las que planteó la creación de escuelas nuevas, el mantenimiento de las existentes «o hasta tomar decisiones de fondo como añadir más horas o hablar de una reforma educativa».

«En Avanzar no venimos a mantener el statu quo de distintos sectores de los gremios o del Estado. Si hay que tomar decisiones para que les paguen más a los docentes y que la jornada sea extendida, habrá que hacerlo y Rolando está de acuerdo», aseguró.

Castelli ingresó como diputado en 2019 como parte de la lista que llevaba Juntos por el Cambio. A mediados del 2021 decidió irse del bloque y conformar una banca unipersonal con su nuevo partido.

En el gobierno o en una banca

Sobre el aporte que hará Avanzar en el armado de Figueroa y los roles que ocuparán, Castelli explicó que el espacio tiene «muchas representaciones en distintas localidades con concejales» que aportarán trabajo territorial y afirmó que «la alianza con Rolo responde realmente a la necesidad de trabajar en equipo para transformar la provincia».

Consultado sobre sus aspiraciones o deseos, indicó que no trabaja «para obtener un cargo», aunque reconoció que le gustaría «acompañarlo en el Ejecutivo». «En el lugar donde me necesite. Si me necesita en el Legislativo, ahí estaré», confirmó.

Sostuvo que en la provincia «hay una receta que no va más» y que gobernar la provincia junto a Rolando Figueroa es su «mayor aspiración».

«Entré en la política con Pechi Quiroga y, cuando falleció, nos encontramos sin un liderazgo real que generara confianza y una pertenencia a un espacio. Rolando entiendo que tiene el know how para poder cambiar los destinos de la provincia», evaluó.

Escuchá al diputado de Avanzar, Lucas Casteilli, en «Quién dijo verano», por RÍO NEGRO RADIO:

