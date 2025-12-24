Catriel inauguró el nuevo asfalto de la avenida Mosconi y habilita un tramo clave para el tránsito urbano

La inauguración conto con la presencia de funcionarios, empresarios, miembros de la OUCRA y vecinos. Foto: municipio de Catriel.

Este miércoles, Catriel inauguró el nuevo asfalto de la avenida Mosconi y habilitó el transito en el tramo que va desde la rotonda hasta la calle Canadá. Se trata de una obra largamente esperada que impacta de forma directa en la conectividad y en la circulación diaria de la ciudad.

Por primera vez en décadas, se concretó la pavimentación de la colectora Mosconi, una de las arterias más transitadas y simbólicas. La obra se financió con una combinación de fondos municipales y recursos del bono petrolero, un esquema que permitió avanzar tras años de postergaciones.

Desde el municipio informaron que durante el acto, la Intendenta Daniela Salzotto destacó que la apertura de la calle Atenas, junto a la obra de pavimentación de la colectora, «forma parte de una planificación que busca construir una ciudad más conectada, integrada y segura, poniendo la obra pública al servicio de la gente». Además, remarcó el valor de que esta obra haya sido realizada por una empresa local, con mano de obra local, fortaleciendo el trabajo y la economía de Catriel.

El proyecto logró destrabarse luego de dos llamados a concurso que habían quedado desiertos. Según explicó anteriormente a este medio el secretario de Obras Públicas, Matías Bustos, en el primero las empresas no pudieron cumplir con los requisitos técnicos y, pese a extender plazos en el segundo, no hubo oferentes válidos, lo que derivó en una contratación directa.

Una obra financiada por el Bono VMOS y recursos municipales

La obra fue adjudicada a la empresa local Bramix SRL, que presentó la mejor propuesta técnica y económica. La inversión total supera los 650 millones de pesos, financiados en parte con recursos municipales y en parte con fondos provenientes del bono petrolero que recibe Catriel.

Los trabajos incluyeron la refuncionalización y pavimentación de más de 7.200 metros cuadrados entre avenida Roque Sáenz Peña y calle Canadá. El tramo solventado con fondos municipales demandó más de 269 millones de pesos, mientras que el ejecutado con el bono petrolero superó los 390 millones.