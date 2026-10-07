Tortoriello: “La Libertad Avanza tiene grandes chances ante todos los competidores” en Río Negro

Aníbal Tortoriello volvió a posicionarse como candidato a gobernador por La Libertad Avanza y habló sobre el escenario que imagina para las elecciones provinciales de 2027. El diputado nacional consideró que el espacio libertario está en condiciones de disputar la elección frente a los principales partidos de Río Negro.

“Hoy La Libertad Avanza tiene grandes chances ante todos los competidores”, afirmó en una entrevista con Radio RÍO NEGRO.

La definición llegó mientras dentro del propio espacio libertario todavía existen diferencias sobre la formalización de su candidatura. Tortoriello sostuvo que él ya se considera candidato, aunque reconoció que la decisión definitiva deberá surgir de la propia fuerza.

Elecciones 2027 en Río Negro: Tortoriello planteó una pelea entre tres fuerzas

Su lectura parte de la presencia de tres fuerzas que, según planteó, llegarán a la disputa provincial. Mencionó a Juntos Somos Río Negro, el peronismo y La Libertad Avanza como los espacios que actualmente aparecen con posibilidades de competir.

Sobre el oficialismo provincial, puso el foco en los años que lleva al frente de la administración. “Juntos Somos Río Negro lleva 15 años gobernando”, afirmó, y vinculó ese período con los problemas que, según su mirada, atraviesa actualmente la provincia.

En el caso del peronismo, Tortoriello lo relacionó con el rechazo que, según interpretó, expresó una parte del electorado argentino antes de la llegada de Milei. “Los argentinos cuando lo votaron a Milei hace tres años atrás contundentemente dijeron: no queremos más ese pasado, queremos algo nuevo, algo distinto”, sostuvo.

«Yo hoy soy candidato»: Tortoriello y la interna de LLA

La definición sobre su candidatura también ocupó parte de la entrevista. Tortoriello fue contundente al explicar que no está esperando una confirmación formal para presentarse: “No significa que yo diga: ‘voy a esperar a ver si lo voy a hacer el día que decidamos’. No, yo hoy soy candidato”, afirmó.

Sin embargo, admitió que la definición final dependerá de la competencia interna y de quién tenga mejores condiciones para representar a La Libertad Avanza. “Cuando tenga que definirse quién va a ser el representante, aparece una figura que mide mucho más que mi figura y, como todo partido, terminan llevando a quien va a ser más competitivo y, por supuesto, la persona idónea”, explicó.

Sobre las declaraciones del vicepresidente del partido Damián Torres, Tortoriello relativizó la discusión interna y defendió que cada dirigente pueda expresar sus aspiraciones: “Cada uno debe expresar cuál es su proyecto político y yo lo expreso total y abiertamente”, sostuvo y agregó: “Me parece bien el debate dentro del ámbito político, me parece saludable, la diversidad de opiniones también, pero siempre con un marco de respeto”.

El cruce con Rodrigo Buteler y su gestión como diputado

Durante la entrevista también respondió a las críticas de Rodrigo Buteler, quien había cuestionado su gestión como diputado nacional y afirmado que no había gestionado obras para Cipolletti.

Tortoriello vinculó ese enfrentamiento con la discusión por la distribución de la coparticipación provincial. Defendió que los recursos deben distribuirse de manera proporcional entre las ciudades y rechazó que Cipolletti reciba ventajas por encima de otros municipios.

“Quiero el progreso de todas las Cipolletti, pero no perjudicando a otras ciudades vecinas”, sostuvo.

Frente a las críticas sobre su actuación en el Congreso, marcó una diferencia entre sus responsabilidades como diputado nacional y las que tenía cuando era intendente de Cipolletti.

“Uno como diputado nacional representa al país y, por supuesto, cuando uno sanciona una ley dice: cuando yo trabajo en el Congreso estoy pensando en el bien de todos los argentinos, incluidos los cipoleños”, explicó.

Su respaldo al rumbo de Milei

Tortoriello también defendió las principales decisiones económicas del Gobierno nacional y sostuvo que el país atraviesa un proceso de estabilización.

En ese punto, recordó que cuando Milei asumió había “un 52% de argentinos abajo de la línea de la pobreza” y sostuvo que el Gobierno priorizó bajar la inflación, reducir el riesgo país y generar condiciones para atraer inversiones.

“Es el inicio de un proceso y sin duda se sale airoso”, afirmó, aunque reconoció que el ajuste económico representa un esfuerzo para muchos argentinos.

También se refirió a los salarios de los trabajadores públicos y consideró que docentes y trabajadores de la salud deberían tener mejores ingresos. “Los sueldos son indignos, o sea, no alcanzan a costearle la canasta básica”, sostuvo.

Tortoriello cerró la entrevista vinculando su permanencia en política con ese objetivo. “Si no hubiera pobres en este país, yo no estaría en política, seguiría siendo transportista, que es la profesión que me encanta y disfruto mucho”, afirmó.