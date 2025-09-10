Chubut: un juez rechazó un pedido por los fueros y un ex funcionario podrá ser investigado

El juez Jorge Odorisio rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Germán Issa Pfister, estrecho colaborador de Juan Pablo Luque y uno de los principales imputados en el marco de la causa Emergencia Climática 2. Esto no es una buena noticia para Luque, candidato a diputado nacional en primer término por el justicialismo de Chubut, ya que Pfister es uno de sus hombres más fuertes en la campaña.

Pfister había intentado ampararse en supuestos fueros vinculados a un cargo en el Tribunal de Cuentas Municipal de Comodoro Rivadavia, alegando que en su carácter de “miembro electivo” no podían realizarse sobre él medidas investigativas como allanamientos y requisas. Sin embargo, la Justicia determinó, en primer lugar, que el cargo alegado no estaba acreditado: la investigación judicial constató que quien ejerce actualmente la titularidad en el Tribunal de Cuentas es Pablo Martín Francavilla, y no Issa Pfister.

Además, se estableció también que los fueros no alcanzan a diligencias investigativas: el juez explicó que las inmunidades previstas en la Constitución sólo pueden aplicarse en casos excepcionales de prisión preventiva y no para impedir allanamientos o requisar pruebas, medidas consideradas propias de una investigación penal.

De esta manera, la Justicia confirmó la validez de las diligencias realizadas el pasado 27 de agosto -incluidos allanamientos y requisas personales- en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades millonarias durante la gestión de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia.

Pfister fue allanado y su celular fue secuestrado en el marco de las medidas que impuso la justicia para iniciar una segunda investigación relacionada con el destino que funcionarios municipales le dieron a los fondos que tenían la finalidad de paliar el desastre que provocó el temporal de 2017 que destruyó gran parte de la ciudad.

En aquel momento el intendente era Carlos Linares y el vice Juan Pablo Luque. Este último fue electo jefe comunal en 2023. Pfister fue secretario de Hacienda de ambos. Incluso, Luque lo impulsó para candidato a intendente en el 23 pero el actual intendente Othar Macharashvilli le ganó la pulseada.



Las actuales investigaciones están siendo llevadas adelante por el fiscal Cristián Olazábal quien estuvo al frente de los allanamientos realizados hace 10 días y que Pfister quiso declarar nulos. Pero la justicia dijo lo contrario y ahora deberá enfrentar la imputación que el fiscal decida una vez que finalice las investigaciones. Paralelamente y como publicó diario RÍO NEGRO se viralizaron escuchas de las audiencias de 2019 que comprometen a Pfister en su relación con empresarios de la obra pública de Comodoro Rivadavia. Muchas de esas obras eran destinadas a recomponer amplios sectores afectados por el temporal. Luque había dicho que el fiscal Olazábal ejercía una “persecución” con los allanamientos realizados. Esto fue contestado de manera terminante por el Procurador General y jefe de Olazábal: “No hay persecución. Investigamos un desmanejo burdo y absurdo en épocas de emergencia cuando se robaron fondos destinados a la gente afectada”.