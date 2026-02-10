Cipolletti inauguró casi 5 kilómetros de alumbrado en el barrio Lalor

El municipio de Cipolletti inauguró ayer el nuevo alumbrado público en barrio de Lalor durante un acto realizado en el cruce de las calles A8 (Carlos Bartels) y A1 (Comahue).

Según se informó desde el Departamento de Alumbrado Público, la obra incluyó la colocación de 147 nuevas luminarias y 126 nuevas postaciones, entre columnas metálicas, de madera y de hormigón. El recambio y la instalación del nuevo sistema buscan mejorar la iluminación del sector. La obra beneficiará a más de 80 familias que residen en la zona.

El alumbrado del barrio Lalor forma parte del plan “Alumbrado calles rurales A0, A1, A6-Bis y A8”, que demandó una inversión de $199, 4 millones. En ese marco, los trabajos de mejora continúan en las calles rurales.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el programa ya beneficia a vecinos de los barrios Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer y Valle Azul, además de extenderse al área de acceso al Colegio Sunrise.

De acuerdo a datos oficiales, Cipolletti cuenta actualmente con más del 75% de su alumbrado público con tecnología LED, incluyendo sectores como Don Bosco, 12 de Septiembre, Almirante Brown, Los Álamos, Brentana, Flamingo, Luis Piedrabuena, Isla Jordán, zona centro, la ciclovía de Vélez Sarsfield y Mosconi, y distintos paseos urbanos.

El plan de recambio y ampliación del alumbrado tiene como objetivo «mejorar la seguridad y optimizar el consumo eléctrico». En ese sentido, durante la semana se preveía continuar con tareas de recambio de luminarias y colocación de nuevas columnas en el barrio Villarino, entre las calles Arenales, La Esmeralda, Naciones Unidas e Illia, y el inicio de trabajos con tecnología LED sobre calle General Paz, entre Toschi y Maipú.

Buteler aseguró que todos los barrios en 2026 contarán con luz led

El intendente Rodrigo Buteler aseveró que en diciembre de este año todos los barrios cipoleños tendrán luminaria LED. Se trata de un Plan que ya superó el 75% de cobertura en la ciudad lo cual «se traduce en mayor seguridad para transitar, reducción del consumo eléctrico y modernización», según afirmaron desde el gobierno local.

El jefe comunal también anunció que el 11 de febrero se va a conocer la empresa que realizará la obra de iluminación de la ciclovía entre Circunvalación y Puente 83/Fernández Oro. Se trata de 130 luminarias que busca brindar más seguridad en el corredor.

Según se dio a conocer, la apertura de sobres será a las 9 en el noveno piso de la Dirección de Obras e Infraestructura (DOI).