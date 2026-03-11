Cipolletti llevó adelante la demolición de un aguantadero en barrio Almirante Brown

El operativo se realizó en el barrio Almirante Brown, a cinco cuadras del centro. (Foto: gentileza Municipalidad de Cipolletti).

Durante hoy, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, encabezó el operativo de demolición de un aguantadero situado en barrio Almirante Brown, sobre calle Reconquista casi España.

Según detalló el jefe comunal, se trataba de un lugar ubicado a cinco cuadras de la zona céntrica, muy cerca del Poder Judicial, donde «se escondían delincuentes que robaban en la zona, se consumían drogas y había un minibar clandestino y era un lugar de refugio de la delincuencia en el centro. Estaban colgados de todos los servicios, agua, luz y gas».

También informó que en la ciudad ya se llevaron adelante más de 30 demoliciones de aguantaderos.

Todos los operativos se trabajan en conjunto con el personal de la policía de Río Negro y el Ministerio de Justicia, y las diferentes áreas del municipio como Servicios Públicos, protección Civil y la Secretaría de Fiscalización.

Buteler explicó que el despliegue inicia contactando a los dueños originales del inmueble «que ya habían perdido el control de la propiedad». «La policía como siempre nos da una mano para sacar la gente de acá adentro, venimos con los equipos municipales a demoler a cargo siempre del propietario. Le devolvemos la propiedad a su propietario, y la tranquilidad a los vecinos”, agregó.

Desde el Ejecutivo Municipal remarcaron las políticas de tolerancia cero a la criminalidad y conductas delictivas. «La delincuencia en Cipolletti no tiene lugar, acá no hay trapitos, no hay aguantaderos. Dónde encontramos delincuentes, en conjunto con el gobierno provincial, la policía, y el poder judicial, los metemos tras las rejas, ese es el objetivo que la gente pueda vivir tranquila en nuestra ciudad”, concluyó.

Finalmente, comunicaron que los procedimientos de demolición continuarán «desarrollándose en función del plan de reordenamiento y limpieza de la ciudad», con el principal objetivo de «brindarle más seguridad a los vecinos».