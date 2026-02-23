Cipolletti inicia su año legislativo: recambio de concejal y apertura del 39° periodo de sesiones 2026

El Concejo Deliberante de Cipolletti atravesará esta semana un recambio clave en su integración y el inicio formal de un nuevo período legislativo. La agenda incluye la incorporación de un nuevo edil y la apertura de sesiones ordinarias 2026.

Por ahora el cronograma que se espera inicia este martes, a las 10:30, con el acto oficial de designación del concejal suplente Héctor Hernán Sepúlveda, mientras que el viernes se llevará a cabo la apertura del período de sesiones ordinarias, prevista para las 19:30.

La ceremonia de asunción se desarrollará en la sala de conferencias del edificio municipal y estará presidida por la titular del cuerpo legislativo, Karina Álvarez, según informó oficialmente el Concejo Deliberante de Cipolletti.

El ingreso de Sepúlveda se produce tras la renuncia presentada días atrás por María José Manonelles, quien dejó su banca por motivos personales. La dimisión activó el mecanismo institucional previsto para cubrir vacantes dentro del órgano deliberativo.

De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno, los concejales que cesan en sus funciones deben ser reemplazados por quienes siguen en el orden de la lista electoral correspondiente. En ese esquema, Sepúlveda figura como primer suplente de la nómina por la que Manonelles fue electa en 2023.

El propio dirigente había confirmado previamente su predisposición a asumir, aunque había señalado que restaban notificaciones formales y trámites administrativos antes de concretar el recambio.

Comienza el año legislativo en el Concejo Deliberante de Cipolletti: qué novedades traerá el acto

La asunción del martes será la antesala de la apertura del período de sesiones ordinarias 2026, que se realizará el viernes a las 19:30. Ese acto marcará el inicio formal del año legislativo local y reunirá a autoridades municipales, concejales y referentes institucionales.

La apertura de sesiones del viernes estará encabezada por el intendente Rodrigo Buteler, quien trazará los lineamientos del año en curso y delineará las prioridades de gestión en un contexto atravesado por debates sobre planificación urbana, desarrollo social e integración regional.

En una entrevista previa con Radio RÍO NEGRO, el jefe comunal señaló que el discurso estará orientado a explicar “para dónde va la ciudad” y cómo se posiciona Cipolletti en su relación con la Provincia y la Nación.

Buteler indicó que el planteo se estructurará en torno a cuatro ejes centrales: la relación con el Estado nacional, el vínculo con el gobierno provincial, la articulación con las ciudades vecinas -como Neuquén, Fernández Oro y Cinco Saltos- y el rol específico de Cipolletti dentro de ese entramado regional, incluyendo la Margen Sur, y adelantó que habrá un capítulo dedicado a la agenda interna de la ciudad, donde se abordarán temas vinculados al orden urbano, los espacios recreativos, la infraestructura, la circulación vial y la planificación urbana.

También anticipó un fuerte enfoque en el trabajo social, con especial énfasis en áreas como cultura, deporte y desarrollo social. Además de seguir avanzando con la obra pública, «en cada rincón de la ciudad».

Según explicó, uno de los desafíos centrales es acompañar a los sectores que no logran insertarse en la dinámica económica de la región. En ese esquema, Buteler remarcó que las políticas públicas estarán orientadas especialmente a tres sectores que considera claves: personas con discapacidad, adultos mayores, y niñas, niños y adolescentes. “Son tres patas importantísimas que muchas veces son las más perjudicadas en este sistema”, sostuvo.